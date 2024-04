Candidato a diputado de Guerrero denuncia que era buscado por hombres armados 

El candidato a diputado local por el PRD, Jesús Evodio Velázquez Aguirre denunció que hombres armados lo buscaban en inmediaciones de su domicilio y preguntaron por él a sus vecinos en Chilpancingo, Guerrero.

“Ayer fui informado por amigos y vecinos que viven en la zona aledaña a mi hogar, en la ciudad capital de Chilpancingo, que una camioneta color gris, con cuatro hombres al interior y armas largas a la vista, estuvieron preguntando dónde vivía, llamándome por mi nombre, Evodio”.

En entrevista, el candidato a la diputación plurinominal al Congreso de Guerrero señaló que será el próximo lunes cuando presente la denuncia y los videos de videovigilancia de su hogar ante la Fiscalía General de Guerrero.

El también ex alcalde de Acapulco sostuvo que antes de los hechos que se registraron alrededor de las 15 horas del jueves, no había sufrido ningún tipo de atentado.

“Tengo adversarios políticos, pero no enemigos (…) nunca he sido de los que ostenta gran seguridad porque no debo nada”.