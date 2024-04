Murillo Karam cambia de morada; le conceden prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

El ex procurador Jesús Murillo Karam solicitó prisión domiciliaria y un juez de control del Reclusorio Sur le concedió su petición este viernes por lo que éste será trasladado a su casa en un plazo máximo de 24 horas. El juzgado determinó que Jesús Murillo Karam deberá regresar al Hospital Penitenciario de Tepepan y realizar los trámites de su alta médica.

Pero una vez realizados dichos trámites y antes del sábado 13 de abril a las 3 PM ya deberá estar en su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec.

Murillo Karam estará en su casa este fin de semana.

¿Cuál fue la orden del juez?

El 5 de abril de este año, un tribunal colegiado ya le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República. Pero dentro de los procesos que está enfrentando se encuentran los delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Dicha medida no podía completarse, porque el ex procurador no podía abandonar la cárcel debido a su situación de prisión preventiva justificada. Pero la historia cambió y le fue concedida la petición de prisión domiciliaria.

El juzgador ordenó a menos que tenga un problema de salud grave que amérite su salida a un hospital, el ex procurador deberá tener vigilancia permanente de la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la República en el perímetro y el acceso a su casa, para evitar alguna posible fuga.

¿Por qué le fue concedida esta petición?

Murillo Karam tiene más de 75 años y padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, por lo que su equipo legal había solicitado prisión domiciliaria. Sin embargo, le había sido negada por el miedo a una fuga. Sin embargo, pronto estará en su casa en Lomas de Chapultepec.

Pero eso no fue lo que lo salvó de estar en prisión, pues para que el ex funcionario pudiera seguir la medida de prisión preventiva en se aplicó el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que las personas mayores de 70 años o que padezcan una enfermedad grave tienen la posibilidad de acceder a ese beneficio.