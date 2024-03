Reunión con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, antes de las elecciones, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la reunión con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa podría realizarse antes de la elección, al tiempo que reiteró su petición de que no acudan los abogados y representantes de derechos humanos ya que hay “gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes”.

"Lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección a use ninguna de estas situaciones lamentables, esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando todos los días, pero imagínense en época de elecciones", declaró López Obrador.

Aseguró que el Gobierno Federal trabaja todos los días en la investigación

AMLO planea reunirse con padres de los 43 normalistas antes del 2 de junio

En la conferencia de prensa, el presidente dijo que está a la espera de los repuesta de los padres y madres de los normalistas. Aseguró que está dispuesto a otorgarlos información que no han transmitido sus abogados y asesores. En este sentido, reveló la intención de darles a conocer los avances de la investigación, así como darles a conocer su punto de vista.

Acusó que hay mucha “hostilidad” de parte de los abogados por intereses “politiqueros”. Señaló que se trata de personas que no quieren que se haga realidad la justicia, ya que se dedican a administrar conflictos y "sacar provecho del dolor". Sin embargo, descartó la alternativa de cerrar el diálogo ante la presencia de los representantes legales y de derechos humanos. Dijo que aunque se presenten los abogados, recibirá a los familiares de lo 43.

“De todas maneras, lo voy a recibir, de todas formas. Estoy esperando tiempo para que avancemos más, porque como hay intereses no necesariamente buenos, sino gente, que lo que busca es que quedemos mal y que no encontremos a los muchachos y como también ya saben que andamos trabajando y que vamos avanzando están queriendo ponernos obstáculos, por eso las provocaciones se han intensificado, nada mas que nosotros pues ya llevamos. años décadas evadiendo el acoso, no cayendo en trampas evitando provocaciones, nuestra lucha ha sido, es y será siempre pacífica”, comentó.

