Candidato de la 4T que apoya a Renán Barrera denunció amenazas y homofobia

El aspirante a la diputación local del Distrito 8 de Mérida, Bayardo Ojeda Marrufo, denunció que desde que se sumó al proyecto del panista Renán Barrera Concha a la gubernatura de Yucatán, ha sufrido amenazas de muerte, que incluso son homofóbicas, ya que pertenece a la comunidad de la diversidad sexual.

Señaló que incluso personas vinculadas a Morena han acudido a su vivienda y a su casa de campaña para intimidarlo y exigirle que renuncie a su candidatura.

Bayardo presentó pruebas de las amenazas que ha recibido / FOTO: ESPECIAL

"Me siento preocupado y asustado, primero que nada porque represento a la comunidad LGBTQ+ y temo que me pase algo. Hace poco sucedió lo del magistrade Ociel Baena, el famoso caso en nuestro país y nunca se aclaró, no quiero que suceda lo mismo”.