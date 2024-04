Podríamos decir que la contaminación de agua en Benito Juárez fue provocada, pero esperemos investigación: Brugada

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada exigió a la oposición detener la interpretación y la utilización política sobre las denuncias de vecinos de Benito Juárez, quienes mencionan que han recibido agua con olor a gasolina.

Al participar en un encuentro con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México AC, la morenista señaló que se debe esperar a que avance la investigación.

Espera avance de investigación

En ese sentido, dejó en claro que “Yo espero a que se dictamine, que se avance esta investigación, pero no es que el gobierno descuide, no es que el gobierno no esté al tanto del surtimiento de agua, sino pasa esto y veamos quiénes son los responsables”.

No se puede politizar el tema, porque podríamos decir del otro lado, ¿Quién hizo la infiltración de esta sustancia? ¿Quién? Alguien que quería... O sea, son líneas de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que se está investigando de dónde viene, no quiero ir más allá.

Al cuestionarle si esto pudo haber sido provocada, destacó que “pudo haber sido provocada, pero eso es algo que tiene que investigarse, o pudo haber sido un accidente”.

Añadió que “yo me he reservado mucho esperando que haya un avance mayor”.

Rechaza narrativa de la oposición sobre empate en preferencias electorales

Destacó que a la oposición este “tema y la narrativa de la oposición de que me van alcanzando, de que ya me superaron, es mentira”.

“Están súper nerviosos porque les va muy mal a nivel nacional y porque les está yendo mal en la Ciudad de México. Van a perder. Vean los puntos, 14 puntos de diferencia. Alguien que sabe matemáticas, ¿cómo jala esos 14 puntos a estar empatados? O a decir que cada vez ellos van subiendo. Eso no es real”, manifestó.

Finalmente dijo que “están desesperados, pero yo no veo que tengan futuro; el PAN, PRI y PRD van a perder la Ciudad de México”.