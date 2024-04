Acusa PAN en Jalisco que partidos no han sido convocados a mesa de coordinación por el proceso electoral

Aunque la coordinación de diversos temas relacionados con el proceso electoral ha sido constante con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, Juan Pablo Colin, señaló que no se le ha convocado para participar en la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la atención del proceso electoral en donde se revisan temas relacionados con la seguridad de las y los candidatos en el Estado.

Dijo que el Gobierno Estatal tendrían que convocar a todos los partidos, incluidos los que están en coalición, sin embargo sostiene que no ha sido invitado a ninguna reunión.

A la última que yo asistí, junto con la anterior presidenta, fue de dirigentes, iban todos los dirigentes de partidos políticos y estaba en toda la mesa de seguridad del gobierno del Estado. Aparte de esa, no ha habido otra que nos hayan convocado.

Reunión más reciente fue la semana anterior

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la semana pasada, el 5 de abril, fue la última reunión de la Mesa de Seguridad para revisar el tema de refuerzo en este sentido a candidatos y candidatas en el marco del proceso electoral 2024.

"Yo no fui convocado. No sé si el PRI, entiendo que no fue convocado tampoco el PRI, no sé si el PRD, entiendo que tampoco, pero su servidor no fue convocado a la mesa", el dirigente del PAN.

De acuerdo con el comunicado emitido por la administración estatal, durante la sesión extraordinaria de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la atención del proceso electoral, se actualizó el estado de las solicitudes de apoyo realizadas por partidos y/o candidatas y candidatos y se acordó de forma unánime por las autoridades representadas en esta mesa, reiterar a los actores políticos la importancia de ceñirse al esquema de protección de candidatas y candidatos 2024, establecido por el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.

En esta reunión participaron los titulares de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría Técnica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la XV Zona Militar, XLI Zona Militar y la Guardia Nacional.

Hasta ahora, formalmente ante las autoridades electorales se tienen presentadas dos solicitudes de refuerzo en materia de seguridad, una de alguien que aspira a una diputación y otra de alguien que aspira a la gubernatura de Jalisco; ambas ya fueron atendidas.