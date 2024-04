"No nos van a encontrar ni un acto de corrupción": Álvarez Máynez

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que de ganar las elecciones, dentro de su gobierno no se van a encontrar actos de corrupción.

Sigue leyendo:

Álvarez Máynez niega ser candidato que más ha gastado en campaña: "cifras de otras candidatas no son ciertas"

Recibe INE 108 preguntas de redes sociales, seleccionadas por Signa Lab, para debate de este domingo

“La enorme diferencia entre nosotros y la vieja política es que a nosotros no nos van a encontrar nunca un acto de corrupción o un vínculo que los avergüence. Que todas las personas que traen una playera de Máynez, jamás se van a sentir decepcionadas de lo que hemos hecho, de las luchas que hemos dado”, indicó.

Las candidatas de la vieja política llevan años en campaña: Álvarez Máynez

“La enorme diferencia entre nosotros y la vieja política es que a nosotros no nos van a encontrar nunca un acto de corrupción", expresó el aspirante emecista. FOTO: Especial

Durante la toma de protesta de los candidatos locales en el estado de Puebla, detalló que los actos de corrupción realizados por los partidos de la vieja política son los que han provocado que las dos aspirantes a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez lleven años haciendo campañas.

“Por eso las candidatas de la vieja política llevan años en campaña, porque han ido acumulando compromisos que el día de mañana nos cuestan a todas y a todos. Por eso no hay medicina en los hospitales, porque los que venden la medicina les pagan las campañas a la vieja política; por eso no hay seguridad, porque los que les pagan las campañas les venden después a sobreprecio, patrullas, uniformes y hacen del gobierno un negocio”, resaltó a la militancia.

Aunado a ello, el candidato del partido naranja, expuso que la diferencia entre la vieja política y la nueva política (haciendo referencia a MC), es que dicho partido no tiene el dinero del pueblo, no pone espectaculares y tampoco intentan comprar el voto de los ciudadanos.

Tenemos corazón, tenemos compromiso con las mejores causas y tenemos muy claro que este país va a cambiar, declaró en Puebla. FOTO: Especial

“Nosotros no tenemos su dinero, no tenemos todos los espectaculares que ellas tienen, no tenemos todas las cosas que ellas tienen para intentar comprar el voto, pero tenemos lo que a ellas les sobran, ideas, causa, dignidad, tenemos de sobra lo que le falta a la vieja política. Tenemos corazón, tenemos compromiso con las mejores causas y tenemos muy claro que este país va a cambiar y lo vamos a poner de pie”, manifestó.

MYPR