Descarta Noroña pleitos internos en la 4T por candidaturas y dice que ve viable la mayoría calificada

Gerardo Fernández Noroña, integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que existan tensiones o pleitos al interior de Morena, debido a la definición de las candidaturas del partido, pues consideró que es normal que los procesos de elección siempre sean intensos.

"En términos generales las cosas salen bien, aunque siempre hay polémica y alguna diferencia", aseguró e incluso se refirió a una impugnación a su candidatura hecha por la oposición y un morenista que no conoce en Zacatecas, debido a que no es militante de Morena; por ello, recordó que siempre ha sido externo tanto a los guindas como al PT y recordó que en el partido se permiten este tipo de candidaturas.

Ve viable alcanzar mayoría para reformas constitucionales

Foto: Especial

En entrevista con Salvador García Soto, para Heraldo Radio, consideró viable lograr la mayoría calificada, que le permitirá al bloque de la Cuarta Transformación impulsar las reformas constitucionales del llamado "Plan C".

Yo lo veo viable. La mayoría la vamos a tener, que esa es importantísima para decisiones de presupuesto (...) la mayoría calificada, que es la que requerimos para reformas constitucionales, yo creo que podemos alcanzarla.

Recordó que hay un acuerdo entre los partidos para lograr los dos tercios en las cámaras, por lo que en algunos estados en los que es poderoso el movimiento, como Oaxaca, se enviaron hasta dos candidatos al Senado para obtener los lugares de mayoría y el de primera minoría.

Descartó que estos acuerdos puedan terminar rupturas, pues consideró que de ser así los que se separaran no tendrían a dónde ir, debido a que de pasar a la oposición no tendrían opciones de ganar.

"Los compañeros son buenos perfiles, se entiende que puedan tener inconformidad pues no es agradable perder pero la decepción hay que procesarla con madurez. Son pasiones humanas", aseveró.

"En la izquierda participan familias": descarta nepotismo

Foto: Especial

Rechazó que haya nepotismo en Morena, y explicó que la candidatura de un hermano de Mario Delgado, por ejemplo, se explica porque es habitual que en la izquierda participen familias. En ese sentido, comentó que su hermana Mónica Fernández podría ser una buena candidata, pero ha decidido sacrificar su proyección personal para no perjudicarlo. Se refirió también a los hijos del Presidente López Obrador, de quienes dijo que tendrían derecho a participar pero no lo hacen para no atrae críticas, aunque sería legítimo que contendieran.

"La política implica pragmatismo. Hay cosas que se van combatiendo, que no son ilegales, no están impedidos, pero habría descalificación y es injusto", aseguró.

Fernández Noroña añadió que como oposición llegaron a criticar esas prácticas en el PAN, por ejemplo, porque operó en algún momento como un partido familiar. Asimismo, se refirió al caso de los hermanos Cabeza de Vaca; el hermano de Marko Cortés, diputado local en Michoacán, o los hijos de Xóchitl Gálvez, quienes son parte de su comité de campaña.

Derecha buscará anular elecciones, advierte

Foto: Especial

Finalmente, dio un balance positivo del arranque de campaña de Claudia Sheinbaum y aseguró que ganará la elección con votos, aunque estimó que "la derecha va a buscar anular las elecciones".

"Va muy bien; está teniendo un respaldo popular importante desde el Zócalo, en todos los estados también va muy bien. Estoy optimista con las encuestas y no hay que confiarnos, hay que trabajar muy duro (...) no hay preocupación, la elección se gana el 2 de junio con votos", dijo.