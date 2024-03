Taboada apoyará a mujeres emprendedoras del campo si gana elección en CDMX

Apoyar a las mujeres que se dedican al emprendimiento dentro del sector del campo, es lo que propuso Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

Una de las tareas tiene que ver con proyectos productivos, muchos de ellos nos los dijeron, particularmente las mujeres, que no tienen hoy un apoyo para poder emprender, muchas de ellas no tienen ni siquiera para el tema del abono”, sostuvo en entrevista con los medios de comunicación.

En el recorrido realizado por el Centro de Acopio y Comercialización Nopal-Verduras, en la alcaldía Milpa Alta, indicó que también se dedicará a resolver las demandas por el tema de movilidad, puesto que los productores le recalcaron la dificultad de poder entrar con tráileres a la zona.

El aspirante del PAN, PRI y PRD enfatizó que el gobierno actual dejó en el olvido promover la Feria del Nopal como una estrategia fundamental para las ventas de los productores y manifestó:

Al cuestionarlo sobre ¿cuál será el presupuesto asignado para resolver el problema del campo dentro de la capital? indicó que este será de coste cero.

¿Qué significa eso?, que prácticamente lo que hoy está lo vamos a iniciar, no vamos a tomar el presupuesto de la ciudad como base porque hoy las prioridades en la ciudad no son ni la atención al campo, ni la atención a las mujeres, ni la atención al Metro, ni la atención al agua, ni la atención a la seguridad y otro gran problema que nos platicaban precisamente aquí, no debería de ser, pero es el conflicto del agua", enfatizó el candidato.