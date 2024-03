Mesa de Análisis Ruta 2024: candidatos tienen una oportunidad histórica para atraer inversiones y crecimiento económico

El tema de la economía en México se ha colocado como uno de los más relevantes en la presente campaña presidencial, y ha colocado la atención de los electores en las propuestas de las dos candidatas, y el candidato, a la Presidencia de nuestro país. Después de la inseguridad en México, la economía es otra de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y así quedó demostrado por los integrantes de los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Moderado por Luis Cárdenas, la Mesa de análisis Ruta 2024 de esta semana abordó las diversas aristas sobre la cual giran la mayoría de las preocupaciones de la ciudadanía, de cara a las elecciones del 2 de junio en las que se elegirá nuevo presidente o presidenta, así como la renovación de la Cámara de Diputados, de Senadores, gubernaturas y cientos de alcaldías en todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Gracia Alzaga, vocera de Claudia Sheinbaum

México es ya el principal su socio comercial de EU, destacó Alzaga. FOTO: Especial

En lo que respecta al análisis de la economía nacional la vocera de Claudia Sheinbaum, Gracia Alzaga, destacó que en materia económica "vamos bien, evidentemente se puede mejorar: hay un aumento histórico en la inversión extranjera directa, la tasa de inflación anual bajó de un 4.4% comparado a un 7.6% del año pasado, también hay reservas históricas, mientras que el peso mexicano recuperó su valor en un 15.5% y para Estados Unidos, México es ya el principal su socio comercial, porque se está haciendo un buen manejo de la economía", destacó.

Noemí Luna, secretaria general en PAN

México "está viviendo graves crisis, una de ellas de seguridad", destacó Noemí Luna. FOTO: Especial

Por su parte Noemí Luna, secretaria general en el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que en el equipo de Xóchitl Gálvez están convencidos que México "está viviendo graves crisis, una de ellas de seguridad que no ha tenido antecedentes, eso influye en la decaída económica del país."

Luna refirió que "el dólar barato no es un referente para decir que la economía del país está bien, el mejor síntoma para medir la economía es cómo viven las familias en México y la están pasando muy mal. Hay datos duros del Coneval de cómo se han incrementado los precios de los productos de la canasta básica, lo que demuestra que el poder adquisitivo de los mexicanos está en su peor época. Por ejemplo el kilo de a tortilla, que ha subido significativamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador", expuso.

Luis Cárdenas se desempeñó como moderador de la mesa. FOTO: Especial

Aseguró que "las pésimas políticas publicas en este momento influyen de manera determinante para las condiciones de vida de las y los mexicanos, no hay mejor política económica que la política social y la política social ha sido usada de manera electoral no para sacar a la gente de la pobreza."

Carlos Castillo López, vocero de la campaña de Jorge Álvarez Máynez

"Hay 43.9 millones de mexicanos en pobreza, una cifra alarmante", destacó Castillo López. FOTO: Especial

Para Carlos Castillo López, vocero de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, en el tema económico podemos partir de un análisis que se apega a una serie de datos, "pero hay datos duros que son innegables y México va a terminar el 2024 con un endeudamiento público del 16.8 billones de pesos, la cifra más alta de los últimos 20 a 22 años. Lo que nos pone frente a un problema de pago de deuda que va a estar latente para las siguientes generaciones", enfatizó.

Castillo López destacó que "de alguna manera condena el futuro de los que todavía no están aquí, estamos dejando deuda de parte de quienes todavía no están, esto nos parece una irresponsabilidad. Estamos en un entorno en el que hay 43.9 millones de mexicanos en pobreza, una cifra alarmante. Y aparte hay otros 8.5 millones de mexicanos en pobreza extrema. La propuesta de Movimiento Ciudadano va en sentido de construir por encima de lo que se ha hecho bien", concluyó.

Mario Maldonado, periodista y analista financiero

Una de las primeras preocupaciones de los empresarios es la gobernanza, apuntó Maldonado. FOTO: Especial

En ese sentido, Mario Maldonado, periodista y analista financiero, aseguró que México está sobrediagnosticado, "los políticos lo que hacen cuando van a hacer propuestas es hacer un diagnóstico del país, que tiene muchas áreas de oportunidad creíbles que se pueden aterrizar en la realidad con un presupuesto, un paquete económico de la mano de empresarios y de la iniciativa privada."

"En las propuestas de candidatos y candidatas de cualquier partido político hace falta realismo, es decir, qué sí se puede hacer y qué no, porque los políticos tienden a vender esperanza o un mejor futuro, pero algunas son muy difíciles de sacar o de financiar con el presupuesto que ya tenemos", expuso en la Mesa d e Análisis.

Finalmente destacó que esta "es la gran oportunidad histórica para atraer inversiones y de grandes capitales para generar empleos y desarrollo de regiones que todavía no han detonado crecimiento económico, oportunidades para emprendedores o empresarios nuevos, que hoy no lo estamos viendo. No se está aterrizando la manera en cuanto a los cómos. Una de las primeras preocupaciones de los empresarios es la gobernanza, y ahí encontramos el estado de derecho, el respeto a los contratos y las leyes, el tema de la inseguridad pública."

MYPR