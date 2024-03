Santiago Taboada: "Gané el debate, nos fue muy bien"

Este domingo 17 de marzo se llevó acabo el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los cuales son: Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski.

Al respecto el abanderado de alianza "Va por la CDMX", Taboada Cortina, se declaró ganador del debate, toda vez que considera que pudo presentar "un diagnóstico real de la ciudad"

En entrevista con Mario Maldonado en el programa de Las Noticias de la Mañana por Heraldo TV, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, dijo que durante el debate chilango tuvo la oportunidad de presentar "Las 5 de Taboada" las cuales son propuestas para mejorar la ciudad en aspectos como seguridad, bienestar social y transporte.

"Presentamos un diagnostico real de la ciudad, nada de utopías sino cosas muy concretas" Créditos: Guillermo O’Gam

Tiene que ver con la seguridad, hoy la ciudad de tiene una clara deficiencia en seguridad, no hay estado de bienestar ni político social, no hay proyecto social si no hay transporte público y eso es por la falta de atención, la cuarta tiene que ver con que no hay desarrollo económico ni social en esta ciudad, si no hay salud es un derecho al cual tienen que exigir

Santiago Taboada destacó además que a diferencia de sus contrincantes, como Clara Brugada que afirmó que la Ciudad de México se encuentra prosperando, el presentó evidencias de que esto no era así, por ello, afirma que de ganar la Jefatura de gobierno pondrá atención en los principales problemas

Ha vivido en una fantasía, nos quiso venir a decir que la ciudad ha crecido cuando no fue así y quiso venir a decir que la ciudad era segura y también se le demostró que no es así, porque por eso la ciudad de México está en un franco deterioro.

Clara Brugada no tiene nada que presumir

En la entrevista, Santiago Taboada aseveró que durante sus seis años gobernando la alcaldía Benito Juárez, dio resultados en seguridad y en calidad de vida, mismos que están sustentados con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

"Le vamos a ganar el 2 de junio, en verdad no tengan duda" Créditos: Guillermo O’Gam

Al ser cuestionado sobre si el modelo que aplicó en Benito Juárez es viable para toda las alcaldías de la Ciudad de México, el candidato manifestó que sí y dijo, “Por su puesto, se puede replicar porque lo que necesita esta ciudad son servicios públicos de calidad, lo que no ha tenido esta ciudad son obras y servicios de calidad, ve como tienen sus parques, sus banquetas, sus clínicas, el metro, no han tapado ni una sola fuga, no ha hecho una sola inversión en agua potable, ahí está la realidad”.

“Le vamos a ganar el 2 de junio, en verdad no tengan duda. Nosotros estamos sumando, de hecho el día sábado ahí en sus tierras nos encontramos y sumamos liderazgos de Morena, creen en el proyecto del cambio que quieren en esta ciudad”, concluyó.

