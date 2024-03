Tan quiero a Iztapalapa que la voy a salvar de la 4T: Santiago Taboada

Respecto al tema de Desarrollo Humano, Estado del Bienestar y Política Social, Santiago Taboada afirmó que en la estrategia denominada "Las 5 de Taboada" se consideran diversos planes para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre sus propuestas destacó el tema de seguridad, donde se comprometió a blindar a la Ciudad de México a través de mejor capacitación para los policías, así como un mayor salario para evitar la corrupción.

"Vamos a blindar la Ciudad de México de los delincuentes, no los vamos a abrazar. (...) No podemos hablar de bienestar si no hay seguridad, esa que Morena nos quitó en la Ciudad de México", señaló.

A la par, consideró que es urgente reparar las fugas que la actual administración ha dejado en condiciones deplorables con el fin de brindar agua potable para todas las colonias, así como reutilizar el líquido y hacer un buen uso del agua de lluvia.

Se comprometió a renovar el Metro en su totalidad y a mejorar el transporte público. "A nosotros no se nos va a caer (el Metro)", dijo.

En ese sentido, aprovechó su mensaje para criticar la gestión de la aspirante de Morena, PT y PVEM, Clara Brugada, en Iztapalapa, donde, afirmó, no cumplió con los compromisos adquiridos.

"Candidata Brugada, ante tus Utopías, mis resultados. (...) Yo convertí en tan solo seis años a Benito Juárez en la alcaldía más segura para vivir", aseveró.

Denunció que Morena canceló las estancias infantiles, las cuales eran cruciales para lograr la equidad, por lo que propuso su reapertura en toda la capital, así como el Seguro Popular y el Médico en tu Casa.

"Cancelaron las estancias infantiles y Clara Brugada no dijo nada, le aplaudió al Presidente. (...) Hablas de un sistema de cuidados y le quitaste las medicinas a los adultos mayores", mencionó.

Expuso que en Benito Juárez no se quitaron dichos programas gracias al apoyo local, por lo que llamó a la ciudadanía a confiar en su proyecto, en el cual propuso regresar las escuelas de tiempo completo e invertir en vivienda social.

Asimismo, denunció fallas en el Gobierno de Brugada, ya que afirmó que la candidata quedó debiendo una gran cantidad de dinero al erario.

"Le debes 156 millones de pesos al erario público, desde 2019", dijo. A la par, aseveró que Brugada Molina vende el agua a una fábrica de hielos tras presentar una foto en la que se mostraban pipas a las afueras de la compañía.

Lo anterior, dijo, promovió el aumento de 100 mil pobres en la alcaldía. "Los niños no necesitan vales, Clara, necesitan cuidado. (...) La gente de Iztapalapa me lo dice, quieren una mejor calidad, de servicios que no hay", comentó.

El aspirante indicó que en Iztapalapa aún faltan muchos servicios, mismos que propuso remediar. "En las Utopías los niños toman clases de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. (...) Tan quiero a Iztapalapa que la voy a salvar de la Cuarta Transformación", afirmó.

En su conclusión, reveló que los morenistas amenazan a la población con quitarles los programas sociales, por lo que destacó que en su Gobierno no se condicionará dicho beneficio y se comprometió a no eliminar dicho apoyo, sino a fortalecerlo.

MYPR