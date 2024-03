Clara Brugada desmiente acusaciones hechas en el debate Chilango: "No me tienen que confundir, no somo iguales"

Este domingo 17 de marzo se llevó acabo el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los cuales son: Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski.

Al respecto, Brugada Molina, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia por la Ciudad de México, desmintió las acusaciones que realizó su contrincante de la alianza "Va por la CDMX", pues afirma que todo lo que tiene lo ha obtenido de manera honesta y no ha sido beneficiada por ninguna personas.

Ha si no me tiene que confundir para nada, absolutamente no somos iguales, hay una diferencia abismal entre ellos y nosotros"

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para Heraldo Radio, Brugada Molina señaló que respeto al tema de la falta de agua en Iztapalapa, alcaldía que gobernó desde 2018, afirma que se logró el mejor sistema de distribución de agua que ha tenido la demarcación.

Nosotros hemos desarrollado un excelente papel en la distribución de pipas de agua, hemos distribuido millones de litros de agua. Hemos logrado hacer la mejor, la mejor distribución de agua. Lo que se presentó el día ayer, son imágenes, que habría que revisarlas.

Con respecto a las acusaciones hechas sobre la adquisición de una propiedad por 339 pesos, Clara Brugada sostiene que fue un error durante la "época en que todavía teníamos los tres ceros".

Es la casa de ustedes, la única propiedad que tengo y que en mi declaración patrimonial, pues en ese entonces se adquirieron, San Miguel Teo tongo era una zona irregular,, después vino la escrituración, hubo ahí una confusión, pues se compró en la época que todavía teníamos lo de los tres ceros y hubo un error en mi declaración patrimonial, en lugar de poner 330 mil, pusimos 330.

Criticó que su contrincante, Santiago Taboada se niegue a aceptar que existe el Cártel Inmobiliario Créditos: Especial

Comentó que después de un proceso de regularización, la escritura con la que cuenta en la actualidad ya tiene la cifra correcta de adquisición "yo no tengo más propiedades que esta".

Investigaciones deben continuar

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada aseguró que las investigaciones contra del denominado Cártel Inmobiliario deben continuar “porque hay ahí un problema gravísimo (ahí), que incluso llegó a matar a personas”.

Criticó que su contrincante, Santiago Taboada se niegue a aceptar que existe este cártel cuando se “tienen 31 personas vinculadas a proceso, han regresado diez inmuebles y un exalcalde (Cristian Von Roehrich) esta preso”.

Resaltó que hay más de 400 millones de pesos involucrados en este tipo de delitos, los cuales irán a un fondo que funcionará de manera similar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Entonces, no puede seguir diciendo que es mentira, qué es persecución política. (Su partido) lo ponen como el mejor exponente de justamente lo que hoy conocemos como corrupción en ese sentido. Así que hay muchos temas allí que se tienen que aclarar muy bien. Y mucha gente, inclusive funcionarios, que ya aceptaron su responsabilidad. Entonces, todo eso creo que es el momento de aclararlo y que no sigan diciendo que no es verdad. ¿Por qué ellos pareciera que por ser funcionarios tienen derecho a la corrupción. A ellos no se les debe de tocar. Y por supuesto que se les tocó”, sentenció.

Explicó que Santiago Taboada Cortina no puede culpar de los permisos de construcción a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), toda vez que esta solo define el uso de suelo y es “la alcaldía quien decide y da el permiso” para construir.

Añadió que “por eso el cártel inmobiliario es la corrupción, la colusión de los desarrolladores inmobiliarios y funcionarios de la alcaldía de Benito Juárez, que se pusieron de acuerdo para permitir construcciones irregulares”.

