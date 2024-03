Debatirán sobre seguridad en Jalisco

El próximo domingo será el primero de cuatro debates entre candidatos a la gubernatura de Jalisco (a las 10 horas) se abordarán los temas de: seguridad, gobernanza y derechos humanos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco ha solicitado al emecista Pablo Lemus, la morenista Claudia Delgadillo y la priista Laura Haro que mantengan respeto, no se griten, no usen palabras altisonantes y que su crítica no se convierta en agresión.

La inseguridad que recientemente ha impactado a comunicadores, defensores de derechos humanos, madres buscadores y ciudadanía en general debe ser un motor para salir a votar exhortaron las autoridades electorales.

Sigue leyendo:

TEPJF valida que Morena cumplió con paridad de género en candidaturas a gobiernos estatales

Reúnen a talentos del futuro en Guadalajara

Los tres aspirantes que buscan la gubernatura de Jalisco han confirmado su participación

“Sí están confirmados, no hemos recibido ninguna negativa de parte de ninguna de las candidaturas"

Créditos: Especial

“Que la gente pueda salir a votar con seguridad, sin miedo, con confianza. Lejos de esto llamarnos a la apatía o a dejar de participar en estas elecciones, es una razón más para acudir masivamente a las urnas el próximo 2 de junio”, subrayó la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Höhne.

Los tres aspirantes que buscan la gubernatura de Jalisco han confirmado su participación en el debate de ideas y propuestas.

El fin de semana se colocarán pantallas gigantes en el Parque San Jacinto

“Sí están confirmados, no hemos recibido ninguna negativa de parte de ninguna de las candidaturas. Sin embargo, al no ser obligatorio podría suceder que simplemente no se presenten”, apuntó Claudia Alejandra Vargas Bautista, encargada de Debates en el IEPC.

El fin de semana se colocarán pantallas gigantes en el Parque San Jacinto y en la Rambla Cataluña en el municipio de Guadalajara para que pueda seguirse el debate y se ha pedido a los municipios como Puerto Vallarta que también lo hagan, ya que muchos tapatíos saldrán durante este fin de semana largo a disfrutar de esparcimiento.