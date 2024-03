PAN postula a exdirigente estatal en candidatura indígena en Hidalgo

El Partido Acción Nacional (PAN) postuló al exdirigente estatal del partido, Asael Hernández Cerón, y su esposa, Margery Rivera, como aspirantes a la diputación federal por la vía de representación proporcional por supuesta pertenencia indígena, pese a que no forman parte de los grupos originarios.

La dirigente estatal del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, dijo que la candidatura del también ex diputado local fue avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque reconoció que el también ex alcalde de Tezontepec no forma parte directamente de la comunidad indígena.

De acuerdo con la lideresa del blanquiazul en la entidad, existen diferentes formas de acreditar a un indígena y una de ellas es el vínculo con la comunidad o pueblo indígena y por ello Asael Hernández Cerón fue incorporado para la candidatura a la diputación federal de forma plurinominal.

Agregó que la comunidad de los municipios de Nicolás Flores, Xochiatipan, San Felipe Orizatlán y Huejutla por sus labores en esas demarcaciones, por lo cual justificó la postulación del exlegislador local para buscar una curul en San Lázaro por la representación indígena.

Asael Hernández Cerón fue incorporado para la candidatura a la diputación federal de forma plurinominal Créditos: Especial

También consideró que las acciones afirmativas han sido mal utilizadas por personas que no representan a esos sectores, pero que pueden ser aprovechadas por quienes sí defienden sus causas como el caso de Asael Hernández, y descartó que busquen acomodarlo en algún cargo público.

Renuncia subsecretario de Gobierno que busca alcaldía de Pachuca

Por otro lado, el subsecretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus) Jorge Alberto Reyes Hernández, renunció a su cargo para participar en el actual proceso electoral en el que buscará la presidencia municipal de Pachuca por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Otros integrantes del gabinete de Julio Menchaca Salazar que han renunciado son Tania Meza Escorza a la Secretaría de Cultura estatal, así como María Zorayda Robles Barrera a la Secretaría de Salud estatal (SSH) y en enero pasado Simey Olvera Bautista, quien ahora es candidata al Senado por Morena y Santiago Nieto Castillo que también buscará ese escaño por Querétaro.

