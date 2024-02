Destaca Döring éxito de Taboada en el oriente de la CDMX durante la precampaña

Federico Döring, quien fungirá como coordinador de campaña en el equipo de Santiago Taboada para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, destacó el buen recibimiento que tuvo durante la precampaña el aspirante del PAN, PRI y PRD en el oriente de la Ciudad de México, por lo que estimó que la alianza obtendrá buenos resultados en el proceso electoral.

En ese sentido, aseguró que ningún candidato del PAN había tenido tanto éxito en la zona oriente de la ciudad, pues aseguró que no hubo ni una ocasión en la que se le "haya faltado al respeto", salvo casos en los que acusó que fueron enviados grupos de choque a sus eventos, mismos que, dijo, fueron rechazados por los vecinos.

Entrevistado por Manuel Zamacona en Reporte H, de Heraldo Media Group, aseguró que esta se compactará con los liderazgos locales en las alcaldías donde gobierna el frente y permitirán obtener buenos resultados.

Señala que fueron minimizados en 2021

El legislador aseveró que en 2021 la oposición fue minimizada por Morena, por lo que lograron ganar alcaldías del poniente de la capital e incluso se quedaron a unos votos de obtener también Xochimilco e Iztacalco, si hubieran ido en alianza.

El epicentro del movimiento tuvo un terremoto de tal magnitud que se colapsó el movimiento en la ciudad.

Acusó que tras ello no ha habido fair play por parte de Morena, por lo que estimó que las elecciones sean violentas: "van a jugar más sucio".

Como ejemplo, recordó que el Congreso no aprobó las licencias de Lía Limón ni del propio Santiago Taboada cuando inicialmente manifestaron sus intenciones de buscar la Jefatura de Gobierno: "eso no es fair play, no quieren jugar a la buena", acusó.

Se mantendrá en su cargo como legislador

Finalmente, adelantó que aún no solicitará licencia a su cargo como legislador local, pues aunque celebró que lograron rechazar la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía capitalina, consideró que "el remedio puede salir peor que la enfermedad".