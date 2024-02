Lía Limón: recortes de agua son castigo a colonias que no votaron por Morena

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dijo estar convencida de que los recortes de agua en la Ciudad de México tienen tintes políticos, pues aseguró que este problema ha afectado principalmente a las alcaldías gobernadas por la oposición.

"Estoy absolutamente convencida de que están haciendo un uso electorero del vital liquido", dijo.

Entrevistada por Blanca Becerril, en Reporte H, de Heraldo Media Group, demandó al gobierno de la Ciudad de México no "castigar el voto dejando sin agua a colonias que no votaron por ellos", y exigió "con el agua no".

Como ejemplo, dijo que en Periférico se riegan las jardineras que están en las columnas mientras las colonias aledañas carecen de agua, por lo que dijo que algo "no cuadra".

Sacmex da migajas a oposición, dice

Acusó que Sacmex les da migajas a las alcaldías de oposición, pues dijo que 80 por ciento de la inversión realizada al sistema durante el año previo fue para alcaldías gobernadas por Morena.

La alcaldesa, quien recientemente fue registrada por el PAN, PRI y PRD como aspirante a la reelección, detalló que hoy se reunirá con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a quien solicitará el protocolo para atender a las colonias afectadas, así como coordinarse para la carga de pipas, pues detalló que en la garza ubicada en Torres de Potrero, en dicha demarcación, se redujo a la mitad la cantidad de ocasiones que pueden cargar los vehículos de la alcaldía.

Hemos estado abasteciendo las colonias con las pipas que tenemos, pero no sólo tenemos un número limitado de pipas sino también de ocasiones para cargarla.

Acusa descoordinación

Limón aseveró que "ha habido descoordinación brutal", pues no les avisan qué válvulas cierran, cuándo ni por cuánto tiempo. Asimismo, acusó que las autoridades del gobierno central entregan pipas con "tintes políticos".

Cuestionada respecto a dónde pueden solicitar los habitantes de Álvaro Obregón una pipa a la alcaldía, detalló que atienden solicitudes a través de redes sociales, pero recomendó exigirlas al numero telefónico 311, del Gobierno de la Ciudad de México, pues si "son ellos los encargados de manipular las válvulas, que sean ellos los encargados de la distribución".

Finalmente, estimó que se mantendrá al frente de la alcaldía pues "los números, los datos no mienten". Afirmó que tiene vocación de servidora pública por lo que ha sido un placer encabezar esa demarcación. Asimismo, dijo que aunque no es de "mirar por el espejo retrovisor", acusó que Morena dejó "la alcaldía hecha pedazos", por lo que aún faltan cosas por hacer.