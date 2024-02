¿Vuelve Ricardo Anaya a México tras salida de Lozoya de prisión? Esto dijo Xóchitl Gálvez

La candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia aseguró tener “buena lid” a Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018, aunque dijo desconocer cuál es su situación jurídica y si planea volver a México luego de que al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se le dictara prisión domiciliaria este martes.

Además, aseguró que el exdirigente panista fue afectado por declaraciones que no buscaban justicia, sino complacer a la autoridad en el caso Odebrecht.

“Yo le tengo buena lid y sí creo que es uno de los personajes afectados por una simple declaración que buscaba mas complacer a la autoridad que justicia en el caso Odebrecht”, dijo este miércoles durante su llamada "Conferencia de la Verdad".

Asegura que desconoce situación jurídica del excandidato

Cuestionada respecto a si pronto volverá Anaya a México, aseguró que desconoce su situación jurídica, pues después de la orden de presentación que se le dictó no ha habido más información pública sobre el caso.

“Sé que Ricardo Anaya está en la lista de pluris del PAN”, recordó, por lo que señaló que la Fiscalía debe ser la que informe la situación del exdirigente panista.

Rechaza que pudiera trabajar con Lozoya

Foto: Especial

Del mismo modo, Gálvez Ruiz rechazó que Lozoya pudiera formar parte de su equipo, pese a que entre los nombres que fueron implicados en el caso Odebrecht también se encontraba el propio Anaya y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“El tema de Lozoya es real; sí se acreditaron los depósitos por la corrupción. El caso de Odebrecht existió. No hay duda de lo que pasó con Lozoya y no hay duda de que es un personaje corrupto, ante esa evidencia no podría estar conmigo trabajando”, aseguró.

La aspirante presidencial agregó que Emilio Lozoya declaró involucrando a personajes políticos, en lo que interpretó como una intencionalidad de “perdonarle la vida a cambio de que involucrara a los enemigos del Presidente”.

Añadió que el juez tuvo que darle libertad, debido a que la prisión preventiva se debe justificar y “me supongo que la fiscalía no la justificó”, por lo que adelantó que “seguramente en unos años va a disfrutar de sus millones en libertad”.