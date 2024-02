Caty Monreal se registra oficialmente como candidata de Morena en Cuauhtémoc

Este miércoles, Caty Monreal se registró de manera digital ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para ser la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc.

En la sede de Morena en la capital, Monreal Pérez aseguró que “vamos a recuperar la alcaldía y vamos a arrasar”.

Vamos a trabajar mucho. Muchas gracias a mi partido, gracias a todos, y todas las que laboran dentro de la organización, del movimiento, por hacer esto posible.

Sigue leyendo:

Caty Monreal, la abanderada por Morena para representar la Transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX

¿Quiénes son los candidatos de Morena a las alcaldías de la Ciudad de México?

Se reunió ya con liderazgos, incluida Dolores Padierna

Destacó que ya se ha reunido con los 12 actores políticos que buscaban también ser abanderados morenistas para esta alcaldía, como Dolores Padierna, y dejó en claro que el objeto es salir en unidad.

“Estamos platicando con todos los liderazgos, con todos los referentes, con todos los sectores de nuestro partido para ir a la lucha. Ya busqué a todos los que participaron, eran alrededor de doce compañeros, y a todos ya los he buscado, y con todos me sentaré, me reuniré”, destacó.

Al cuestionarle su opinión sobre Alessandra Rojo de la Vega, quien será la candidata de la coalición “Va por la Ciudad de México" a Cuauhtémoc y quien la ha criticado porque su único mérito es ser hija de Ricardo Monreal, la morenista expresó que “no la conozco, no sabría decirte nada de ella, no la conozco”.

Arrasaremos, arrasaremos; es lo que pasará.

Finalmente dijo que “el tema del agua es un tema prioritario que tenemos que atender y ver cómo se va a intentar resolver o mitigar”.