Morena impugnará reglas de género impuestas en Jalisco: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que la Coalición Sigamos Haciendo Historia impugnará las reglas de género que impusieron autoridades electorales y que obligan a modificar la distribución de las candidaturas en la entidad.

“Los registros inician el 12 de febrero y a tres días del inicio de los registros cambiaron por completo las reglas de género en la distribución de candidaturas en un ordenamiento dirigido especial y únicamente a nuestra Coalición, cuando las reglas generales deben tener un carácter generales, para todas y para todos los participantes, hacen una regla específica, ‘un traje a la medida’ tratando de reventar los acuerdos que tenemos, se ha hecho un proceso muy estratégico de selección de candidatos y candidatas a través de las encuestas, a través de acuerdos políticos para tener a los mejores representantes y asegurar el triunfo”, señaló.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el líder morenista acusó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de meter las manos en el proceso electoral.

“Hoy venimos a denunciar cómo las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador y están tomando medidas que están fuera de toda lógica jurídica y que caen en la aberración y los excesos que solo refleja la desesperación del partido gobernante”, indicó Mario Delgado.

Consideró que hay una intencionalidad política detrás de la resolución para modificar las candidaturas en nombre de la paridad de género.

“Pero que se aplique a los demás, a todos los participantes en las elecciones en Jalisco. No puede haber trajes a la medida. No puede haber reglas particulares porque entonces hay intencionalidad política detrás. Entonces o todos coludos o todos rabones, o echan para abajo esto, o las van a poner para todos, pero no puede haber exclusividad de efectos relativos, exclusivamente para nuestra Coalición, eso es lo que demandamos y es lo que vamos a impugnar”, destacó.

Por su parte, la secretaría general del partido, Citlali Hernández adelantó que la coalición Sigamos Haciendo Historia acatará la sentencia y realizará los ajustes de género en las candidaturas, pero que continuará la denuncia en las instancias correspondientes.

“Estas reglas a nosotros no nos asustan, tenemos hombres y mujeres competitivos en todos los municipios, hemos trabajado en los últimos días para ajustar y acatar esa regla hecha la medida, que incluso la propia sentencia del tribunal y le daré lectura para que vea lo cínico que es la propia autoridad electoral que señala que en el entendido cito ‘de que la presente determinación sólo produce efectos relativos exclusivamente por lo que ve al registro de candidaturas de la Coalición Sigamos Haciendo Historia Jalisco’, esa regla que la autoridad electoral realiza en términos de paridad de género y que nos ajusta y nos modifica a todos los municipios solo está aplicando nuestra Coalición, no aplica a Movimiento Ciudadanon no aplica al PRIAN”, afirmó.