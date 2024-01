Xóchitl Gálvez promete mantener los programas de AMLO y hacerlos funcionar

La precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez rechazó la posibilidad de eliminar proyectos impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, y se pronunció por garantizar que continúen y hacer que funcionen.

Entrevistada tras participar como invitada al Diálogo con el Sector Turístico en Cancún, Quintana Roo, fue cuestionada sobre uno de los proyectos más importantes del actual sexenio, pasa por la entidad, e indicó que, de llegar a Palacio Nacional, hay cosas que se deben revisar, pero no acabar con él y desperdiciar miles de millones de pesos.

“A mí, hay varias cosas que me preocupan; las cosas ya están hechas, no tengo esta obsesión del Presidente de destruir todo lo que hicieron los demás; yo más bien creo ¿Cómo le hacemos para que eso funcione? Primero, me preocupa la seguridad, habría que revisar el tema estructural porque, son cientos de pilotes que no se como estén, habría que revisar uno por uno, dos, revisar las consecuencias de estas vigas”, comentó.

Tras señalar que procederá en contra de quien llevó a cabo la tala en diversas zonas por donde se construyó el transporte sin tener los permisos ambientales, Gálvez Ruiz, indicó que que mandaría a reforestar dichas zonas para evitar que construyan vivienda en esos puntos.

“En general el acuífero maya, es un tema que hay que ponerle atención, y empezar a reforestar lo que tiraron de más, porque hay muchas zonas que se llevaron, que no debieron haberse llevado, antes de que las invadan hay que reestructurar el tema del impacto urbano, y sobre todo que funcione. A mí lo que más me preocupa es que funcione porque son demasiados miles de millones de pesos que no vayan a ir a la basura”, precisó.

Cuestiona los resultados en turismo

Xóchitl Gálvez manifestó su preocupación por el tema del turismo en México, ya que dijo que disminuyeron en un4% las visitas internacionales, lo que significa menos ingresos y empleo. Explicó que hay otros lugares que están ganando terreno, debido a que hay más facilidades para los empresarios, y no tienen que enfrentar problemas de extorsión.

“Punta Cana, en República Dominicana, le está ganando a Cancún y las inversiones allá están llegando a una velocidad tremenda, porque hay mucho más facilidades para los empresarios, los extorsionan menos los propios funcionarios públicos. No sólo hablo de los extorsionadores delincuentes, sino también de las autoridades municipales, federales, estatales. Entonces, hay un problema”, comentó.

Indicó que también le preocupa la desaparición de Fonatur, por la calidad que esta institución le daba al mantenimiento en las zonas turísticas, que no se garantiza por parte de los municipios, entre otros temas.

Tiene dos citas con la ciudadanía hoy

La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tendrá dos encuentros este viernes 12 de enero. Amas citas se llevarán a cabo en Quintana Roo.

La aspirante de la oposición se acerca al fin de la precampaña, por lo que se centra en realizar diálogos con la militancia de del PRI, el PAN y el PRD, antes de dedicarse a planear su siguiente paso rumbo a 2024.

Xóchitl Gálvez estará en Cancún:

11:00 horas. Invitada al diálogo con el sector turístico.

Lugar: Hotel Presidente Intercontinental Cancún. Boulevard Kukulkan Km.7. 5, Punta Cancún, Zona Hotelera, Cancún.

Xóchitl Gálvez viajará a Playa del Carmen

17:00 horas. Encuentro con militantes del PAN, PRI, PRD y Xochilovers

Lugar: Parque Lázaro Cárdenas del Río. 30 avenida Norte, entre 68 Norte y 70 Norte, colonia Luis Donaldo Colosio, Playa del Carmen, Solidaridad.