Morena pide al INE indagar reparto de cargos en Coahuila

Morena presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que investiguen el acuerdo entre el PRI y PAN para el reparto de cargos en Coahuila.

En sesión del Consejo General INE, el diputado federal y representante de Morena ante el órgano electoral, Sergio Gutiérrez Luna, indicó que la denuncia se presentó ante la Comisión de Quejas y Denuncias, por lo que pidió que se atendido de manera urgente, pues se habla del reparto, incluso del Instituto de Transparencia, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, entre otros.

Marko Cortés publicó una lista con los acuerdos que se hicieron en la entidad. FOTO: Cuartoscuro.

El tuit de Marko Cortés tiene implicaciones en los comicios: Gutiérrez Luna

El morenista indicó que ese acuerdo dado a conocer por el líder nacional del PAN, Marko Cortés, tiene consecuencias jurídicas que también impactan a las elecciones de este 2024, pues se habla del reparto de dos distritos electorales federales, lo cual compete al INE.

Gutiérrez Luna tundió a los panistas al señalar que PAN y PRI se quieren repartir un botín, lo cual es ilegal. La representación del PAN en el INE indicó que están de acuerdo en que se indague el tema, pero pidió que también se haga una investigación a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador habría sido condicionado por el partido para entregar varios cargos públicos. FOTO: Archivo.

Marko Cortés publicó información sobre los acuerdos

El martes el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, reveló en sus redes sociales un acuerdo con el reparto de las candidaturas. El panista acusó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de no respetar el acuerdo y no dar los cargos que se comprometió en 2023 para Acción Nacional. El mandatario estatal respondió que los panistas no alcanzaron el porcentaje de votación para que se haga válido el acuerdo.

Dicho acuerdo incluye que el PAN tenga diputados en cinco distritos electorales, tres secretarias del estado, 20 por ciento de subsecretarias y direcciones; el subsistema de educación, el instituto de Transparencia, 20 por ciento de los registros civil y oficinas de recaudación, 20 por ciento de direcciones de planteles educativos y universidades, seis notarias, 15 alcaldías del estado y dos distritos electorales federales.

Morena CDMX exige saber si hay un acuerdo similar en la capital

El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, también se refirió al desacuerdo entre PRI y PAN en Coahuila y exigió a Marko Cortés hacer público si existe un acuerdo similar en la capital del país.

"¿Qué le habrá comprometido Santiago Taboada a Alito Moreno para conseguir su apoyo en la CDMX? ¿El instituto de la transparencia? ¿La policía de la Ciudad? ¿La tesorería?", cuestionó el morenista a través de sus redes sociales.