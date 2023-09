Miguel Mancera pide respeto a las decisiones de Movimiento Ciudadano

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante su visita a Querétaro, enfatizó la importancia de respetar las decisiones de Movimiento Ciudadano, en relación con su posible incorporación al Frente Amplio por México. En una entrevista antes de su llegada al Teatro de la República, el senador Mancera señaló la necesidad de evitar descalificaciones hacia MC, ya que esto no favorecerá su posible adhesión al Frente Amplio. Subrayó que es fundamental respetar los tiempos y decisiones del partido en el contexto del próximo proceso electoral.

Mancera declaró que "Movimiento Ciudadano va a tomar sus propias decisiones y determinaciones, hay que respetar y si queremos que se sume no hay que lastimarlos. Creo que el mensaje no puede ser primero hacer descalificaciones y después convocarlos; pues si yo te trato mal, seguramente no vendrás a mi casa. Respetar sus tiempos y decisiones."

Además, el senador expresó sus deseos de éxito a la Senadora Xóchitl Gálvez en su camino hacia la presidencia de la República y destacó que ella decidirá quién la acompañará en su candidatura.

En cuanto al proceso electoral del 2024, Mancera subrayó que el PRD debe privilegiar a su militancia y presentar candidatos sólidos, ya que la competencia será intensa. También reconoció el riesgo de la influencia del crimen organizado en las elecciones y confió en que las autoridades tomarán las medidas necesarias para evitar que esto afecte el proceso electoral y la transparencia de las elecciones.

Mancera mostró su apoyo a la abanderada del FAM a nivel federal, Xóchitl Gálvez

FOTO: Rodrigo Mérida

