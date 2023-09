Claudia Sheinbaum llama a aplicar "Plan C" para transformar a todos los poderes

La Coordinadora Nacional de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, llamó a aplicar el Plan C para transformar todos los poderes de la unión.

Desde Pachuca, Hidalgo, la virtual candidata presidencial por Morena, dijo que la intención principal es que se transforme al Poder Judicial.

"Y vamos a generar las condiciones para hacer lo que llamamos y que todos saben, el Plan C, que significa que haya Transformación en todos los poderes de la unión, no solamente en el ejecutivo, no solamente en el legislativo, sino que tiene que haber cambios también en el Poder Judicial.

"Que se transforme la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transforme el poder judicial para que la justicia llegue al más pobre, para que la justicia que llegue a las mujeres, para que la justicia sea realmente que lo que quiere el anhelo del pueblo de México.

México es otro

Desde la Plaza de Toros Vicente Segura, Claudia Sheinbaum aseguró que, desde el arranque de la actual administración, México es otro.

"México es otro, México se pueden ver antes de diciembre de 2018 y después de diciembre de 2018, a partir del 1 de diciembre de 2018 han cambiado muchas cosas", aseveró.

Enlistó los programas sociales que se han puesto en marcha, como las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de preparatoria, apoyos para el campo, así como Jóvenes Construyendo el Futuro.

También obras públicas: el Tren Maya, el Tren Interoceánico, carreteras, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a invitar a más gente que se sumen al movimiento; y el Vocero Gerardo Fernández Noroña pidió dejar en el basurero de la historia al PRI y al PAN.

Mañana, Sheinbaum estará visitando Tampico, Tamaulipas; el sábado, Puebla; domingo, Tlaxcala.

Piden estudiantes intervención de Sheinbaum en conflictos universitarios

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) pidieron a la coordinadora nacional de la defensa de los comités de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, su intervención para la solución de los conflictos que mantienen a ambas instituciones en paro de actividades.

Después de marchar por el principal bulevar de Pachuca hasta la explanada de Plaza de Toros, donde la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunió con militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los alumnos de las dos instituciones solicitaron su intervención para mediar en el conflicto.

Los estudiantes le pidieron a la ex mandataria capitalina que participe directamente en el conflicto que mantienen los estudiantes, debido a que afirmaron que no han sido escuchados por las autoridades universitarias, pues demandaron las renuncias del rector de la UAEH, Octavio Castillo Acosta, y el director del ITP, Miguel Ángel Lee Rodríguez.

Al respecto, Sheinbaum pidió al gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, que escuchen a los estudiantes, pues aseveró que regularmente los alumnos tienen razón en sus peticiones, y por ello enfatizó que se deben atender sus demandas para que se garantice la solución a los conflictos de las dos instituciones de educación superior.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que no se puede dejar a un lado sus peticiones y expresó que es parte de los cambios que se necesitan en el país, por lo cual al finalizar el mitin se reunió con un grupo de los alumnos que ingresaron al recinto para atenderlos por unos minutos.

Los estudiantes de la UAEH mantienen un paro de actividades desde el pasado 20 de septiembre para protestar por las agresiones que sufrieron alumnos del Instituto de Artes (IA) el 19 de septiembre en el Centro Cultural La Garza, por lo cual exigieron la renuncia del rector de la institución, así como el presidente del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH), José Esteban Rodríguez Dávila, mientras que en el ITP el paro inició el lunes pasado para demandar la destitución del director por casos de acoso sexual al alumnado e ingresar en estado etílico a las instalaciones.

