Claudia Sheinbaum: La mano sigue extendida para Marcelo Ebrard

Al finalizar su participación en Expansión Summit 2023, Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“En este caso es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre”, aseguró la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México a pregunta expresa, quien desde que fue nombrada como la Coordinación de Defensa de la 4T aseguró que no tenía problema en colaborar con todos sus compañeros aspirantes.

Asimismo, aseguró que no habrá ningún conflicto y que no participará en el conflicto del ex canciller en el Movimiento de la Cuarta Transformación, quien ha manifestado en diferentes momentos su desacuerdo con el resultado de la Encuesta realizada por Morena.

Claudia Sheinbaum en sus recorridos por México como Coordinadora de la 4T. Foto: @claudia_shein.

Claudia Sheinbaum extiende la mano a Ebrard

Desde el pasado 7 de septiembre, cuando ganó la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum ha mostrado el interés por mantener la unidad en Morena. En ese sentido, desde esa fecha, invitó a Marcelo Ebrard a continuar en el Movimiento.

"Esta nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de esta proyecto y a todo su equipo de trabajo, las puertas siempre van a estar abiertas”, aseguró Claudia Sheinbaum el pasado 8 de septiembre. A pesar de los señalamientos de Ebrard, la ex jefa de Gobierno y otros militantes de Morena se han mantenido en el discurso de unidad al interior de Morena.