"Ni me asusto, ni me rajo": Xóchitl Gálvez está dispuesta a repetir su trabajo de titulación si es anulado por la UNAM

"Ni me asusto, ni me rajo", fueron las palabras con las que Xóchitl Gálvez, responsable de la Construcción del Frente Amplio por México dio a conocer que está dispuesta a acatar cualquier resolución que tenga la Universidad Nacional Autónoma de México en cuanto al análisis que se realiza sobre el trabajo de titulación que presentó para obtener su ingeniería.

Prometió repetir su trabajo de grado en caso de que la UNAM lo anule

La senadora panista presentó un reporte de prácticas profesionales, el cual fue señalado de haber usado información que no se citó de manera adecuada. De acuerdo con la dueña de High Tech Services, las presuntas deficiencias en el escrito corresponden a dos o tres por ciento del texto total.

En caso de que la Máxima Casa de Estudios resuelva que su escrito no es válido y, por lo tanto le quite el título. dijo estar dispuesta a presentar un nuevo trabajo para obtener el grado de ingeniera.

"No me asusto, ni me rajo", dijo en un clip publicado en su cuenta personal de X, antes Twitter.

La abanderada del Frente Amplio por México aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra. FOTO: FAM

Xóchitl Gálvez: "Estoy lista para 256 ataques más"

La empresaria aseguró que la polémica suscitada por su método de titulación es una de las que se le han buscado fincar para bloquear su camino hacia la Presidencia de la República Mexicana.

Dentro de los temas que acusó a la izquierda de tratar posicionar se encuentran las acusaciones por una presunta irregularidad en la construcción de su casa en el número 62 de la calle Sierra Santa Rosa, su ética como empresaria, así como sus orígenes indígenas e inclusive se ha cuestionado que haya sobresalido vendiendo gelatinas.

"Mañana me van a decir que no soy mujer porque huevos tengo y vaya que muchos".

La política asegura ser parte de una persecución por parte de Morena. FOTO: FAM

¿Por qué Xóchitl Gálvez dijo que está lista para 256 días más de ataques?

A partir de este jueves faltan 256 días para las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024 en todo el país para elegir más de 20 cargos de representación popular.

La aspirante de ser la próxima mujer que se encargue de dirigir el país dio a entender con esta frase que el Movimiento de Regeneración Nacional está preparando un ataque diario en su contra para impedir que llegue a las urnas, pero que esto no sería un impedimento para ella, quien espera salir victoriosa de la contienda.

La Máxima Casa de Estudios analiza el caso de la senadora panista. FOTO: Cuartoscuro.

¿Qué posición ha dado la UNAM ante la polémica de Bertha Xóchitl Gálvez?

De acuerdo con un boletín enviado por la Universidad Autónoma de México, el rector Enrique Graue solicitó al rector de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú que el asunto sea evaluado por el Comité de Ética y el Consejo Técnico.

Estos entes se encargarán de realizar un análisis detallado para saber si hubo omisiones que podrían invalidar el reporte presentado por la abanderada del FAM.

En enero de 2023, la Máxima Casa de Estudios dio a conocer que cambiaría el protocolo con el cual se hacen las revisiones a las tesis que realizan los alumnos. Pese a que el texto de Gálvez no es una investigación de este tipo, sí es un documento que le brindó la titulación.

A partir de otras polémicas, además, se instruyó a seguir tres pasos en cada uno de los trabajos de grado de los alumnos: