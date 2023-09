Sandra Cuevas prevé aplicar el Operativo Diamante en la CDMX

"Vengo a lograr una mejor ciudad por eso al que me pongan, lo voy a destrozar", es la frase con la que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc ha marcado el inicio de sus aspiraciones para convertirse en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para el periodo de 2024 a 2030.

Para hablar de las aspiraciones políticas que tiene en el futuro, la política tuvo una conversación con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

No es una lucha fácil, debido a que la aún líder local podría enfrentarse a figuras como Clara Brugada, su homóloga en Iztapalapa, o al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien podría ser su rival en caso de que sea nombrada por el Frente Amplio por México como su abanderada con rumbo al próximo año.

"Al que me pongan, donde me lo pongan, lo voy a hacer pedazos, aquí vengo a competir, vengo a ganar"

Ayer anunció su renuncia de la alcaldía. FOTO: Daniel Ojeda.

¿Por qué Sandra Cuevas quiere ser la jefa de Gobierno de la CDMX?

"Tengo el objetivo de convertir a la Ciudad de México en una de las ciudades más grandes del mundo", son las palabras que usa la alcaldesa para definir sus metas para la capital, así como la motivación que tiene para buscar ganar la contienda interna de la coalición opositora.

Aseguró además que pretende que los problemas de inseguridad y falta de luz en la CDMX sean solventados para que la entidad se centre únicamente en presumir su grandeza y su cultura.

Añadió que busca que haya mayor competencia, pero hacia otras ciudades del mundo y que concibe a la zona como una unión entre las alcaldías y el gobierno central para sacar lo mejor de sus cualidades.

"La seguridad lo es todo, debemos de regresar esa seguridad a los capitalinos".

Quiere quedarse con el cargo de Martí Bartres. FOTO: Cuartoscuro

Aplicará el Operativo Diamante en la CDMX

Durante la entrevista, la alcaldesa aseguró que en caso de que se le permita participar en el proceso interno del Frente Amplio por México, llevará a cabo una campaña territorial en toda la entidad.

Con esta, comentó, caminará por las calles de toda la Ciudad de México a fin de entrevistarse con la gente, hacer un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran dichas zonas. Resaltó que no podrá realizar ninguna acción al momento o propuesta, aunque esto será parte de sus prioridades en caso de que se le nombre como la abanderada de los tres partidos.

"No soy de grandes eventos, no me gusta que se hagan grandes concentraciones".

Destacó que empezaría por las alcaldías gobernadas por Morena, sobre todo en puntos con rezago social porque en ellos están las personas que al igual que ella han experimentado carencias a lo largo de su vida.

"Necesitamos conquistar el corazón de las personas y hacerle saber que nos importa"

"Es hacer un trabajo de territorio para supervisar".

Además de esto, prevé aplicar este programa en toda la Ciudad de México tal y como lo ha hecho en la Cuauhtémoc a fin de que la ciudadanía pueda ver cómo han cambiado antes y después de los recorridos que hará en la capital.