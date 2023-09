Ricardo Monreal se descarta para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Este martes 12 de septiembre, Ricardo Monreal, exaspirante para encabezar la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, se descartó para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso interno que organizará Morena con rumbo a 2024.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, el exsenador señaló que ayudará en las tareas que asignó la ganadora de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Continuará escribiendo su libro Foto: Especial

Tras la definición de Claudia Sheinbaum como la abanderada de Morena, el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que estaba interesado en competir por la capital del país; no obstante, decidió retirarse de la contienda.

Destacó que le entusiasmaba poder buscar soluciones para las áreas de oportunidad que hay en el transporte público, servicios, agua, seguridad, entre otros, pero que entendía los movimientos que se han dado dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que no caerá en la ingenuidad, no generará ninguna reacción, y solo se dedicará a los temas que le competen que es dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escribir y estar tranquilo en mejores etapas o épocas con una situación clara de optimismo y fortaleza.

"Está muy claro todo, la toma de decisión ya hecha y no hay forma por ninguna vía", dijo Monreal, al ser cuestionado sobre la oportunidad de que esta resolución cambiara en el futuro próximo. Dijo que no le gustaría generar alguna actitud inconveniente o de disputa que al final se resuelva de la misma forma que se resolvió el proceso que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum y ahora Marcelo Ebrard busca que sea desconocido.

El también profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM dijo que el pasado 5 de junio, durante la reunión del Consejo Nacional de Morena, se indicó que el segundo y tercer lugar en las encuestas el 6 de septiembre podrían buscar algún puesto dentro de la Cámara de Diputados o del Senado, cargos que serían asignados al exsecretario de Relaciones Exteriores y a Adán Augusto López Hernández.

Según este trato, el tercer y cuarto lugar podrían incorporarse al gabinete o a una posición plurinominal que les garantice estar como legisladores y no como coordinadores.

"En el gabinete no tengo interés porque siempre he sido muy independiente, racional y no he tenido una jefatura política en los 42 años que tengo como servidor público, por ello, no estoy pensando en el gabinete", señaló.