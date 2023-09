Claudia Sheinbaum responde ante la impugnación de Marcelo Ebrard a Encuesta de Morena

Ante la declaración de impugnación por parte de Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Públicas, por la Encuesta de Morena para elegir al Coordinador Nacional de la Defensa por la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, actual Coordinadora Nacional de Morena, reaccionó luego de ser cuestionada sobre el suceso.

En entrevista para un medio nacional, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que ella y su equipo revisaron la impugnación que solicitó el ex canciller a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Asimismo, aseguró que el recurso legal de Marcelo Ebrard "no tiene mucho fundamento", pero que contestará de manera jurídica. “Sí, al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento”, aseguró.

Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como Coordinadora Nacional. Foto: Cortesía.

Claudia Sheinbaum dice que Ebrard tiene las puertas abiertas

Claudia Sheinbaum también reveló en entrevista para un medio de comunicación que las puertas de Morena están abiertas para Marcelo Ebrard.

“Va dirigido a todas y todos y por supuesto también a Marcelo. Enrarecer, él va a tener que tomar una decisión, pero aquí puede, siguen abiertas las puertas para que él regrese, en realidad no se ha ido, para que esté aquí”, aseguró la militante de Morena.

Es importante destacar que la tarde de ayer, Claudia Sheinbaum recibió por parte de Morena la constancia que la acredita como Coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación.