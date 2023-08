Claudia Sheinbaum explica el motivo por el que no le funcionó el fuero al Fiscal de Morelos

Claudia Sheinbaum, quien aspira a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, explicó el motivo por el que no le funcionó el fuero al Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, quien ayer fue detenido por el feminicidio de Ariadna Fernanda.

En un evento con mujeres de Baja California, en Tijuana, la aspirante señaló que se colaboró con la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde:

"La Secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, emite un comunicado y dice: puede ser que tenga fuero para delitos federales, pero no para delitos locales (fuero común). Y entonces, el día de ayer, con enorme valentía, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, lleva ante un juez el caso, el juez abre una orden de aprehensión y el día de ayer es detenido el Fiscal de Morelos", sostuvo.

Tras dar a conocer la noticia, las decenas de mujeres presentes corearon "justicia, justicia". Previamente, la ex Jefa de Gobierno explicó el andamiaje jurídico que construyó el Fiscal de Morelos para no ser detenido, incluso con una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También reiteró que aún falta mucho en la lucha por los derechos de las mujeres, sin embargo en esta administración ha habido un avance importante.

Sheinbaum en el encuentro con mujeres en Tijuana. Foto: Carlos Navarro

Ayer, el Vocero de la Fiscalía local, Ulises Lara, dio un mensaje a los medios de comunicación, donde explicó que, en seguimiento a las investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía, detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel “N”, por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y la administración de justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad, a finales del año pasado.

Con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Comisión Estatal de Seguridad del estado de Morelos, se ejecutó el mandamiento judicial en un domicilio de Cuernavaca, donde le fueron leídos sus derechos constitucionales, para ser trasladado a la Ciudad de México, además de ser certificado médicamente antes de quedar a disposición del juez de control que lo requirió.

De acuerdo con la indagatoria, Uriel “N”, en su calidad de Fiscal General de Justicia de Morelos, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa, que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal.

Es trasladado a la Ciudad de México. Foto: FGJ CDMX

Con base en lo anterior, el Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel “N” probablemente entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos, y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural, que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares.

En conferencia de prensa, el servidor público afirmó que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existía información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte. Técnicamente, dijo, la necropsia no era coincidente con un feminicidio, y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.

De acuerdo con la indagatoria, Uriel “N”, posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares, al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la procuración de justicia. Entre los datos de prueba obtenidos por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, se encuentran las entrevistas ministeriales de policías municipales de Tepoztlán, Morelos, quienes, como primeros respondientes, presentaron su Informe Policial Homologado, aquel 31 de octubre de 2022, pero que se negaron a firmar de nueva cuenta el 9 de noviembre porque se dieron cuenta que fue cambiado.

