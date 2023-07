"No es posible que no haya justicia en este país": Claudia Sheinbaum sobre decisión de la SCJN en caso de Ariana

La aspirante a encabezar la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum condenó la decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno al caso contra el fiscal de Morelos de Uriel Carmona Gándara, donde afirma que no podía ser juzgado por intentar ocultar el caso de feminicidio de la joven Ariana.

En un vídeo en redes sociales de la exjefa de gobierno, señala que la Fiscalía General de la República hizo una denuncia contra el fiscal de Morelos y curiosamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mismo tiempo resuelve una controversia que había desde hace 20 meses para decir que el fiscal de Morelos no podía ser juzgado que tenía fuero.

"En este momento quiero hacer una declaración no es posible que no haya justicia en nuestro país el fiscal general del Estado de Morelos debe ser juzgado por muchas razones pero en particular por el caso de Ariadna por ocultar un feminicidio".

En el caso del feminicidio de Ariadna, que denuncié en noviembre de 2022, gracias a la intervención de la FGJCDMX, hay dos personas detenidas, pero el fiscal de Morelos que ocultó el feminicidio sigue impune Créditos: Twitter

Reforma al poder judicial

Acotó que si es real que México esta en contra de la violencia contra las mujeres "este caso debe proceder pero además es un buen momento para decir que la Suprema Corte de Justicia de la debe actuar también protegiendo a las mujeres

Enfatizó la importancia a la reforma al poder judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual da justicia a las personas que no pueden comprarla.

"Por eso es importante el debate para que haya justicia en nuestro país para las mujeres para los humildes para lo que no tienen posibilidad de comprar la justicia".