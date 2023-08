Zoe Robledo no buscará la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez se perfila como el favorito

Zoé Robledo no competirá por la gubernatura de Chiapas, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su conferencia matutina de este lunes 21 de agosto. De acuerdo con el mandatario de este país, el funcionario se quedará en el Instituto Mexicano del Seguro Social para encabezar los esfuerzos de consolidación del programa IMSS-Bienestar.

El líder del país comentó que el funcionario federal es uno de los político más queridos en la entidad y tiene amplia posibilidad para ganar los comicios en la entidad. No obstante, comentó que fue el director el que pidió retirarse de la contienda, pese a que en el pasado ha mostrado interés en competir en el estado.

"Me buscó, que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar".

AMLO abrazó a Zoé Robledo

El presidente aseguró que tal fue la emoción que le causó el compromiso del funcionario que lo abrazo. Reconoció su compromiso con el proceso que vive el país en lugar de optar por luchar por un cargo.

"Uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación".

López Obrador definió a Robledo como un gran servidor público, por lo que su salida del IMSS hubiera ocasionado una gran complicación a la hora de encontrar a quien lo sustituya a tan poco tiempo de terminar el gobierno.

Indicó que aunque haya habido un perfil preparado, se hubiera perdido mucho tiempo en diagnosticar el estado del Instituto, seguir los convenios suscritos por los gobernadores que se unieron a la federalización de la salud, así como hacer el seguimiento de los equipos que están suscritos al sistema.

"Esto no es labor de un solo hombre o de una sola mujer. Esto es de equipos".

AMLO aseguró que el mismo Zoé Robledo lo buscó para contenerle sobre sus aspiraciones. FOTO: Presidencia.

Zoé Robledo es el favorito en la encuesta

Esta mañana se publicó la encuesta de El Heraldo de México y Poligrama para dar a conocer la intención del voto de los habitantes de Chiapas en torno al proceso que se llevará a cabo en la entidad durante 2024. Como parte de los favoritos dentro de esta contienda se encuentra el titular del IMSS.

De acuerdo con este ejercicio, Robledo tiene el 28.9 por ciento de la intención de apoyo por parte de los ciudadanos para convertirse en el abanderado de Morena. En el segundo lugar se encuentra Eduardo Ramírez con el 16.5 por ciento, en el tercero está Patricia Armendáriz con el 10.4 por ciento; en cuarta posición se sitúa Sasil de León, en la quinta Plácido Morales con el 6.8 por ciento y en el final Rosa Urbina, con 6.6 por ciento.

El titular del IMSS era el favorito para las elecciones. FOTO: El Heraldo Media Group.

¿Quién es el mejor perfilado para las elecciones en Chiapas?

Con la salida de la contienda de Zoé Robledo, el senador Eduardo Ramírez es el que se perfila para convertirse en el abanderado del partido para competir por la gubernatura de la entidad.

En la encuesta de Poligrama su porcentaje de 16.5 por ciento podría crecer una vez que se encuentre sin la aspiración del titular del IMSS en la contienda interna. Patricio Morelos, socio consultor de la empresa, dio a conocer que este estudio se llevó a cabo apenas el pasado 16 de agosto por medio de mil entrevistas telefónicas a personas de la entidad, lo cual da una confianza de 95 por ciento.

Destacó que la salida del director del IMSS significará una redistribución de la intención del voto hacia los demás aspirantes, por lo que será necesario hacer una nueva medición para establecer cómo se perfilará la situación.

Morelos aseguró que los perfiles que se prevén más competitivos para la siguiente encuesta serán Patricia Armendariz y Eduardo Ramírez. La primera de ellas fue parte del equipo de Robledo, por lo cual podría haber un cambio en los números a favor de ella, solamente en caso de que los chiapanecos hayan estado conscientes de esta relación.

Añadió que sin importar el cambio político, Morena tiene la mayor posibilidad de ganar en los comicios, debido a que el sureste es uno de los territorios con más conquista y avance para el partido guinda.

El senador podría ser el nuevo gobernador de Chiapas. FOTO: X @ramirezlalo_

¿Quién es Eduardo Ramírez?

El senador del Congreso de la Unión por Chiapas ocupa este cargo desde 2018 es licenciado en Derecho, carrera que estudió en la Universidad Realista de México.Tiene una maestría en Derecho constitucional y Amparo en el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas y un doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Otros de sus cargos son los siguientes:

Diputado del Congreso del Estado de Chiapas de 2015 a 2018.

Secretario General de Gobierno de Chiapas de 2013 a 2015.

Diputado en San Lázaro de 2012 a 2013.

Presidente municipal de Comitán Domínguez de 2008 a 2012.

La contienda interna se jugará sin el favorito. FOTO: El Heraldo Media Group.

Podría ser definido como el abanderado de Morena rumbo a 2024

Actualmente Morena no ha definido la convocatoria, ni las reglas para que se elija a sus representantes en los comicios de 2024. No obstante, las fichas han comenzado a alinearse para definir a los nueve abanderados que buscarán quedarse con alguna de las gubernaturas de las entidades.

Con la salida de Zoé Robledo, Ramírez tiene una amplia posibilidad de ser el reconocido por el Movimiento de Regeneración Nacional para llegar a las urnas.

El político no tiene la carrera ganada todavía, debido a que debe enfrentarse a rivales como Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Urbina; la diputada federal Patricia Armendáriz y la senadora del PES Sasil de León.

El político deberá pausar su intención de gobernar su estado. FOTO: Presidencia.

AMLO confía en la labor de Zoé Robledo: tendremos el mejor sistema del mundo

De prometer que México tendrá un mejor sistema de salud público que los de Dinamarca y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó este lunes a elevar las expectativas, apuntando que será “el mejor del mundo” al final de su sexenio, en septiembre del 2024.

En Palacio Nacional, el mandatario presumió que el sistema ordinario de derechohabientes está por llegar a 22 millones de trabajadores inscritos en el seguro social, y el Estado está trabajando para darles un servicio de calidad; lo segundo, dijo, es el avance del IMSS-Bienestar que federaliza en los estados los servicios de salud público para las personas sin seguridad social, que son la mitad de la población en México.

El presidente agradeció el compromiso del funcionario federal. FOTO: Presidencia.

“Que tengan también atención médica, medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, medicinas, todas las medicinas, todo de manera gratuita, universal, garantizar el derecho a la salud y eso lo estamos haciendo con el modelo IMSS-Bienestar, ese modelo paralelo al sistema ordinario va a llegar a tener alrededor de 300 mil trabajadores de la salud, va a ser, repito, el mejor sistema de salud del mundo, antes de que terminemos va a quedar completamente establecido”; dijo.

López Obrador dijo que se prevé que el IMSS-Bienestar llegue en su sexenio a 25 de las 32 entidades federativas, pues en el resto no han aceptado los gobernadores que pertenecen a partidos de oposición.

“Hay algunos, como los libros de texto, gobernadores que no quieren el sistema, pero calculamos que vamos a estar llegando como al 90, 95 por ciento con este sistema y el resto va a quedar con el sistema tradicional manejado por los gobiernos estatales”, declaró.

Claudia Sheinbaum reconoce a Zoé Robledo frente al IMSS

La exmandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, reconoció la decisión de Zoé Robledo para seguir encabezando al IMSS hasta el final del sexenio. Aseguró que esto es muestra del compromiso que tiene el funcionario con la salud público.

Aseguró que su colega en la 4T es uno de los funcionarios más preparados. FOTO: IMSS

"Es un ejemplo de cómo en la Transformación no se lucha por cargos, se lucha por principios y por ideales", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

La exfuncionaria dijo que la salud es un derecho que se ha consolidado gracias al trabajo del presidente, así como al que llevan a cabo funcionarios de la talla del director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez