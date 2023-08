Adán Augusto López defiende método de insaculación en Morena y pide unidad entre "corcholatas" 

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, durante su visita en el municipio de El Marqués, se pronunció a favor del método de insaculación para elegir a las cuatro encuestas que se llevarán a cabo en el proceso interno del partido. Durante su visita a Querétaro, donde sostuvo una asamblea informativa en el municipio de El Marqués, López Hernández expresó su confianza en este proceso, calificándolo como el más justo y equitativo.

El aspirante se deslindó de las críticas realizadas por algunos sectores y corrientes internas en Morena, reiterando su apoyo al método de insaculación. “Yo creo que es una regla perfectamente establecida, que es la más justa, porque era muy complicado, seguramente, que nos pusiéramos de acuerdo los seis. Entonces, lo más justo, lo más equitativo es que se insacule y se sortee”, declaró.

Adán Augusto López visitó Querétaro en su gira rumbo a 2024 Foto: Especial

En cuanto a las declaraciones del también aspirante Marcelo Ebrard, quien mencionó acarreos y focos rojos en el proceso, López Hernández expresó su desacuerdo y llamó a la unidad y cordura en este momento clave para Morena. “No, no coincido. Yo ayer ya hice un llamado a la cordura, a la paciencia, ahorita son tiempos de construir la unidad", afirmó.

Sobre las visiones divergentes entre los aspirantes, López Hernández señaló que esto es natural debido a sus distintas trayectorias políticas. "Yo no coincido en esa apreciación. Yo creo que la contienda se desarrolla, la contienda interna se desarrolla en términos de lo que la convocatoria nos señala y que todos los seis, somos políticos profesionales, de larga trayectoria, tenemos, desde luego distintas maneras de enfocar nuestra participación”, explicó.

Respalda a AMLO en declaraciones de Lagos de Moreno

En cuanto a los hechos recientes en Lagos de Moreno, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó de forma airada ante una pregunta, López Hernández justificó al presidente, alegando que no escuchó adecuadamente la pregunta que le realizaron.

Además, lamentó la cobertura mediática que maximiza estas situaciones. "El presidente fue claro, explicó que no escuchó la pregunta. A ver, pero usted me está hablando de un hecho concreto, que fue el día de ayer y ya el presidente ya aclaró que no escuchó la pregunta, lo que pasa es que hay medios de información, de desinformación", puntualizó.

López Hernández Pidió que se sorteé el proceso interno Foto: Especial

Finalmente, López Hernández lamentó los incidentes en Lagos de Moreno y urgió a las autoridades de Jalisco a investigar a fondo y llevar a los responsables ante la justicia. “Primero, lamentar los hechos y yo como ciudadano espero que las autoridades investiguen, deslinden responsabilidades y encuentren a los responsables de tan abominables hechos”, concluyó.

DRV