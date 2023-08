Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, formaliza interés para ir por la CDMX con el Frente Amplio por México

La exdiputada federal Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, formalizó este sábado su intención de competir desde la oposición, en 2024, por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, buscando ser la candidata del Frente Amplio por México que conforman el PAN, PRI y el PRD.

El anuncio lo hizo acompañada de su madre, la exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, en el evento que denominó “La Ruta de la Libertad”, que encabezó en el Salón Gran Forum, de la colonia Campestre Churubusco.

“Esperaremos los procesos electorales, lo que sí me parece parece es que la ciudad es un ejemplo de madurez y en su momento, ya en el proceso, cerrar filas en torno a la mejor o el mejor posicionado”, dijo en entrevista al terminar su evento.

Rosario Robles acompañó a su hija durante el evento en el Salón Gran Forum

FOTO: Especial

Moguel, de 39 años de edad, aseguró que ha hecho “largos recorridos” en más de 10 veces a lo largo de las 16 alcaldías de la capital mexicana, por eso, aseguró que en su evento la acompañaron ciudadanos de todas las demarcaciones, como Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. En puerta, dijo, ya tiene una nueva ruta.

“Tenemos ya más de 60 ahorita, me refiero a las papeletas, más de 60 recorridos organizados que empezamos exactamente en 15 días para empezar no llegando nada más a la acadia, porque no se trata de eso. No es lo mismo una colonia como la Huichiapan que de una colonia como la Anzures en Miguel Hidalgo”, dijo.

Dijo que al momento no puede hacer propuestas para respetar los tiempos electorales.

Al ser cuestionada sobre si teme que el Gobierno Federal le "ponga el pie" dentro del proceso, Moguel Robles apuntó que anteriormente se ha enfrentado con el Estado mexicano, por lo que aseguró que a lo que realmente teme es que ella y su familia no puedan vivir con los derechos que les corresponden.

“100 mil 101 días me enfrenté al presidente de la República, al fiscal General de la República, a la fiscal de la ciudad de México. En fin, me enfrenté al Estado mexicano como lo dije, sin un fuero, sin un puesto, no acompañada de dirigencias partidas sino de ellos, de ellas a quienes les agradezco, ¿por qué tendría miedo hoy?, más miedo me da que ellos y ellas sigan padeciendo y que mi hijo y mi hija, y una servidora no podamos tener los mismos derechos mínimos que nos merecemos para poder vivir con paz y tranquilidad”, contestó.

Por último, ante la pregunta sobre si la exsecretaria de Desarrollo Social la acompañará durante el proceso con el apoyo de su experiencia, mencionó que su madre "sabrá abrazarme como siempre lo ha hecho".