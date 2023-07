"No tengo nada que esconder": Rosario Robles revelará en su bioserie y un libro su verdad

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, aseguró que el proceso jurídico que la mantuvo tres años en la cárcel se resolverá a su favor, así lo aseguró la exfuncionaria en entrevista con Salvador García Soto. Además de esto, indicó que la bioserie “Rosario de México” es desarrollada por un grupo de jóvenes que se interesaron en su carrera política y el infierno que vivió dentro de a prisión preventiva.

La serie contará su vida antes, durante y después de la prisión

Añadió que su permanencia tras las rejas le permitió conocer las injusticias que viven miles de mujeres en estas condiciones. Especuló que la defensa a favor de las aprehendidas ha permitido preliberar a solamente entre 10 o 20 personas que no habían recibido una sentencia.

"Pocos saben que las inocentes están encerradas 23 horas de las 24 horas".

Aseguró que durante su carrera política se ha percatado de cómo las mujeres están en el ojo público y en el escarnio constante que la hizo ser víctima de juicios mayores inclusive a los que reciben los hombres.

"Fue tanta la saña con la que se me trató", dijo sobre la investigación de la Estafa Maestra, tras la cual se puso su cabeza en charola de plata.

Destacó que nunca ofreció acusar a nadie que trabajó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que no tenía pruebas y mentir estaba en contra de su credibilidad. Durante los años detrás de las rejas, dijo, estaba convencida de que no habría pruebas que permitieran que se le acusara de nada.

La exfuncionaria fue sometida a prisión preventiva oficiosa tres años. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO y la gente con la que trabajó la traicionaron

Dio a conocer que su libro en el que contará los tres años que pasó en el penal de Santa Martha Acatitla se publicará antes de que termine el año. Indicó que este ejemplar tiene la intención de que la gente pierda el miedo y salga a votar sin temor de alzar la voz para cambiar el país.

Sobre la serie en la que participará informará sobre su carrera en la política desde finales de los años 80, así como puntos que demuestran cómo los que fueron sus compañeros hoy la transforman. Su historia, dijo, será dada a conocer por ella y las personas que la acompañaron durante más de cinco décadas.

"Es traicionar el legado de Cuauhtémoc Cárdenas", dijo sobre las estrategias que buscan atacar a los órganos electorales y a los opositores.

La exfuncionaria federal acusa una venganza política en su contra. FOTO: El Heraldo Media Group.

Hablará de su vida a lado de AMLO y la venganza de la que ella fue víctima

Recordó que esta serie contará un pasaje especial de su recorrido en conjunto con Andrés Manuel López Obrador, con quien tuvo una amplia colaboración que inclusive lo llevó a él a la Jefatura del Distrito Federal.

Comentó que las acciones judiciales en su contra fueron una venganza que también será mostrada en el audiovisual que se estrenará en enero de 2024.

"No me doblaron, no me hincaron, no me encontraron nada; soy la mujer más investigada de México"-

Dijo que no se ha documentado judicialmente una triangulación de recursos entre nueve instituciones y diferentes universidades, sobre todo porque ella es la única que ha sido acusada por estos hechos.

Pidió que se siga la ruta del dinero relacionada con este presunto desfalco al erario público para saber quién es el responsable de estos hechos.

"Yo nunca recibí una denuncia penal": Rosario Robles.

Las campañas políticas está muy adelantada

Dijo que la oposición debería estar más al tanto de velar por la manifestación de la población a fin de que el gobierno haga su trabajo, en lugar de tratar adelantarse a la campaña electoral que se llevará a cabo en 2024.

Añadió que las mujeres en el país le han hecho saber que se sienten presas, por lo que no salen a las calles por miedo a que les pase algo a ellas o a sus familias.

"Tenemos que entender que le país depende de todas y todos nosotros".

Añadió que siempre pensó que Andrés Manuel López Obrador iba a encabezar un buen gobierno, pero en lugar de eso tiene un sistema de salud colapsado, no hay medicamentos suficientes, se ataca a la oposición desde el Estado, la falta de preparación para los jóvenes y no hay una vida digna para la población.

"Hay que tejer ese México sin miedo".

Dijo que el camino del país no debe ser denostar, sino proponer y construir para el país. Añadió que desde hoy se tiene que actuar para cambiar el resultado en 2024.