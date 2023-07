Gustavo de Hoyos no será el candidato del Frente Amplio por México: "Las reglas restan competitividad a los aspirantes"

Gustavo de Hoyos Walther se bajó de las intenciones de ser el abanderado de la oposición conformada por el PRI, el PAN y el PRD. El empresario habló sobre el tema en entrrevista con Manuel Zamacona a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, en la que aseguró que las reglas establecidas por el Frente Amplio por México no ofrecen piso parejo a los interesados en participar en el proceso interno.

Esto no significa que se han terminado los intentos del representante del sector para entrar más de lleno en la política, ya que dijo que seguirá trabajando para que se logre la alternancia en el poder en 2024.

Calificó como innovador y valioso el método que eligió la oposición para elegir a su nuevo abanderado; sin embargo, dijo que no participará en el ejercicio al no encontrar condiciones que permitan a los candidatos externos una competencia equitativa con los personajes de la política de largas trayectorias.

Así mismo, destacó que desde el 3 de julio empezarán a registrar los aspirantes, por lo que se definirá con mayor claridad quien podrá representar al Frente Amplio por México e indicó que el número de participantes se reducirá de manera significativa.

"Empezarán a registrarse mañana, será un momento para hacer un corte de caja y ver cuantos se registran, hasta ahora está Xóchitl, Santiago, son algunos que han expresado su intención de participar".

También se le cuestionó sobre su opinión de las celebraciones de Andrés Manuel López Obrador por su quinto año de gobierno, a lo que comentó que el mandatario está "en todo su derecho".

"El presidente está en todo su derecho como líder político, como líder moral, para celebrar, incluso me parece un ejercicio que forma parte del ejercicio democrático, a caso que nada más hay que cuidar que no use recursos que se desvíen, pero fuera de eso la verdad me parece que hay que normalizar un poco los diferentes partidos políticos con la manera en que rinden cuentas de manera que lo crean conveniente", aseguró.