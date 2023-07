Claudia Sheinbaum busca que los ministros de la SCJN no tengan altos salarios

Claudia Sheinbaum Pardo, quien aspira a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, busca que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tengan altos salarios, ganando por encima del titular del Ejecutivo federal.

En su visita a Catemaco, Veracruz, como parte de su gira por el país, la aspirante dijo que deben cumplir con lo establecido en la Carta Magna.

“Y no va a haber de nuevo grandes funcionarios que tengan altos salarios, porque hay que vivir en la justa medianía y hay que garantizar que la Suprema Corte de Justicia no gane los salarios que están ganando ahora, sino que cumplan con la Constitución de la República, que no se puede ganar más que el Presidente de la República”, dijo ante miles de simpatizantes.

Cada ministro percibe un sueldo mensual neto de poco más de 200 mil pesos, mientras que el Jefe del Ejecutivo federal obtiene cada mes 122 mil 257 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

Enfatizó que se debe continuar con el modelo de austeridad republicana, ya que en la Ciudad de México, cuando fue jefa de Gobierno, rindió frutos mejorando el transporte público y brindando mayores opciones en materia de educación.

También arremetió contra la oposición, a quienes criticó por sus cambiantes postura, pero lo único que son es un fraude, como el de 2006.

“Del otro lado ya se organizaron en un Frente, le han cambiado de nombre cuatro veces, ahora le llaman Frente Amplio, yo le llamo Frente Cínico, porque hay mucho cinismo del otro lado. Ayer abrieron una plataforma para que recogieran las firmas de quien se iba a inscribir en lado opositor, resulta que no funciona. En el fraude de 2006 había una persona que coordinaba el Instituto Federal Electoral, se llama Carlos Ugalde y varios consejeros.

“¿Saben dónde está el ahorita?, les está coordinando todo el proceso al Frente opositor, si él organiza todo, cómo no se les iba a caer el sistema para las firmas”, sostuvo.

En la Asamblea Informativa aprovechó para destacar el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está por cumplir cinco años al frente del país: estabilidad económica, pensión universal a adultos mayores, becas para jóvenes estudiantes, recuperación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Por la tarde, la exmandataria capitalina va a llevar a cabo una Asamblea Informativa en el Puerto de Veracruz.

"Del otro lado la oscuridad, aquí la esperanza de México": Claudia Sheinbaum desde Catemaco, Veracruz

‘’Mientras del lado opositor hay miedo y oscuridad, en la Cuarta Transformación hay esperanza y amor a México’’, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita al estado de Veracruz, donde manifestó que lo más importante es el proyecto de nación para dar continuidad al legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Del otro lado hay miedo, hay oscuridad y del lado de la transformación hay esperanza y amor para el pueblo de México, esa es la gran diferencia”, manifestó en la Asamblea Informativa que se realizó en el municipio de Catemaco.

Señaló que del lado de la oposición existen personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X González, quienes representan un paso atrás para México, pues incluso, dijo, en el proceso interno actual se evidencian las prácticas fraudulentas como las ocurridas en la elección de 2006.

“Del otro lado ya se organizaron en un Frente, yo le llamo Frente Cínico porque hay mucho cinismo del otro lado. Ayer abrieron una plataforma para que recogieran las firmas de quién se iba a inscribir en el lado opositor, pues resulta que no funciona. En el fraude del 2006 había una persona que coordinaba el IFE, Carlos Ugalde, y varios consejeros, pues él le está coordinando todo el proceso al Frente Opositor, si él organiza todo cómo no se les iba a caer el sistema para hacer las firmas”.

Por lo anterior, sostuvo la importancia de dar continuidad a la Cuarta Transformación para salvaguardar los derechos de las y los mexicanos.

“Del otro lado luchan por mercancías, nosotros luchamos por derechos, nosotros creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda, en el derecho al espacio público”.

En ese sentido, recordó que uno de los principios básicos de la 4T es “primero los pobres” y acabar con los privilegios de los gobernantes, por eso insistió en que todos los funcionarios públicos vivan en la justa medianía.

“No va a haber de nuevo grandes funcionarios que tengan altos salarios porque hay que vivir en la justa medianía y hay que garantizar que la Suprema Corte de Justicia no gane los salarios que están ganando ahora, sino que cumplan con la Constitución de la República: que no se puede ganar más que el Presidente de la República”.

Entre los grandes derechos que defiende la Transformación para vivir en una sociedad justa, también señaló la igualdad sustantiva, pues “es tiempo de mujeres” y la 4T ha sido aliada en esta lucha; por primera vez hay un gabinete paritario, además de que hay mujeres que ocupan puestos clave como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Banco de México o la veracruzana Rocío Nahle García, que es secretaria de Economía y está a cargo de proyectos como la Refinería de Dos Bocas.

Por otra parte, recordó que como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México impulsó la educación pública gratuita con dos universidades nuevas; los servicios de salud; y la movilidad sustentable con obras como el Cablebús y el Trolebús Elevado, por lo que dar continuidad a la 4T también significa llevar estos proyectos a todo el país.

“La continuidad de la Cuarta Transformación significa que, si eso hicimos en la ciudad, eso haremos en todo el país, a crear más universidades para que todos los jóvenes tengan el derecho a la educación”.

Por ello, aseguró que en 2024 lo más importante es el proyecto y la unidad.

“De los seis que estamos participando, hay que decir que lo que más necesitamos es unidad entre nosotros porque lo más importante es el proyecto, el debate no está entre nosotros, el debate está con la oposición, con lo que representa ese proyecto porque el próximo año, más allá de quién participe del otro lado, lo que se va a definir es el proyecto de nación, si continúa la Cuarta Transformación de la vida pública o si damos marcha atrás”.

Finalmente, hizo un recuento de los logros obtenidos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacó la pensión a adultos mayores, las becas para estudiantes de escasos recursos y obras de infraestructura, entre las que destacó el Tren Transísimico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos y que será un puente de conectividad para el estado de Veracruz.