Delfina Gómez: “No va ganar una persona; tenemos que ganar todos”

Desde el mismo municipio del que es oriunda y cuna del grupo político de Morena a nivel nacional, Delfina Gómez Álvarez, cerró formalmente su campaña al gobierno del Estado de México, asegurando que su logro no solo será para ella o su partido, sino para toda la población.

Tras 125 municipios recorridos y tres cierres de campaña, la aspirante de la coalición Morena-PT-Verde al gobierno del Edomex, agradeció el apoyo que obtuvo en su campaña y pidió la ayuda de la militancia para consolidar su triunfo votando masivamente este domingo.

Delfina Gómez Álvarez, cerró formalmente su campaña

“De verdad aprovechemos esta oportunidad histórica que nos está dando la vida, no va ganar Delfina, porque esa es la idea, también, quitar esa idea de que solamente va ganar una persona”, aseguró.

Con el respaldo de dirigencias nacionales y locales de los partidos que representa, Gómez Álvarez insistió en que es necesario acudir a votar desde muy temprano el domingo y evitar la abstención ciudadana para consolidar un cambio en el estado.

“De verdad aprovechemos esta oportunidad histórica" dijo la aspirante

"Tenemos qué arrasar"

“Estamos luchando todos y por lo tanto tenemos que ganar todos y todos vamos a ganar ¿Cómo? teniendo mejores servicios de salud, seguridad, atención cuando se vaya a pedir alguna situación de trámite”, dijo

La aspirante, quien fue alcaldesa por este municipio mexiquense, destacó que en su proyecto se debe trabajar en equipo y tratar de convencer a la ciudadanía a votar y no quedarse en casa el próximo domingo, además pidió a la población a no confiarse.

“Un voto puede ser la diferencia para poder arrasar porque de que vamos a ganar, vamos a ganar, pero tenemos qué arrasar, tenemos que dejar bien claro que definitivamente los mexiquenses queremos un cambio”, resaltó.

Destacó que en su proyecto se debe trabajar en equipo

Detalló que para este próximo 4 de junio existirá un equipo de representantes de casilla quienes estarán verificando que el proceso se lleve adecuadamente e insistió en denunciar cualquier anomalía como amenazas o compras de votos.



“Qué nadie piense que su voto no sirve porque de momento les pueden decir ‘te doy tanto y no vayas a votar’, ‘te doy esto y no vayas a votar’. No todos los votos son necesarios”, insistió.

La aspirante mexiquense “amenazó” que, de ganar las elecciones, comenzará una gira de agradecimiento por todos los municipios del Estado de México.

