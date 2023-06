Elecciones México 2023: ¿Quiénes son los candidatos para la elección del 4 de junio?

Este domingo 4 de junio se realizará la jornada de elecciones en el país para renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila donde también se elegirán 25 diputaciones, los comicios serán locales ya que no se elegirá ningún cargo federal.

Estado de México

Alejandra del Moral

Paulina Alejandra del Moral Vela mejor conocida como Alejandra del Moral es la abanderada de la coalición “Va por México” conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), PRI (Partido Revolucionario Institucional), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza para contender por la gubernatura del Estado de México (Edomex).

Foto: Facebook Alejandra Del Moral Vela

Alejandra del Moral se desempeñó como:

Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México del 10 de febrero al 20 de octubre de 2022.

Diputada de la LXI Legislatura del Estado de México por representación proporcional del 5 de septiembre de 2021 al 9 de febrero de 2022.

Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México del 16 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018.

Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de México de octubre 2016 a enero 2017.

Directora General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros BANSEFI, hoy Banco del Bienestar del 4 de febrero de 2015 al 30 de septiembre de 2016.

Diputada del Congreso de la Unión por el Distrito VII del Estado de México, con cabecera en Cuautitlán Izcalli del 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.

Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli del 18 de agosto de 2009 al 4 de febrero de 2012.

“Y creo que el gobierno es la vía más fácil, la mejor carretera, para lograr un mayor impacto, que permite alcanzar a un gran número de personas de manera permanente. Los cambios que se logran desde el gobierno, si se hacen bien, con la participación de la sociedad podemos transformar la realidad de las familias mexiquenses, para toda la vida”, sostiene Alejandra Del Moral.

Foto: Facebook Alejandra Del Moral Vela

La política tiene 33 años un diplomado en Derecho Parlamentario en la Universidad de Salamanca y un curso “Essential IT por non IT” en Massachusetts en el Institute of Technology. Sus propuestas para mejorar la entidad así como en perspectiva de género se pueden revisar dando clic aquí.

“Por eso voy a ganar esta elección, porque creo que la gente merece un gobierno que asuma la responsabilidad de resolver y que entienda que la mejor manera de lograrlo es haciendo equipo con la sociedad”, detalló Alejandra Del Moral.

Delfina Gómez

Delfina Gómez es la candidata al gobierno del Estado de México de la coalición “Juntos Haremos Historia en el Estado de México”, conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Foto: Facebook Delfina Gómez Álvarez

Algunos de los cargos de Delfina Gómez son

Presidenta Municipal de Texcoco por el periodo 2013-2015.

Diputada Federal por el Distrito 38 de la LXIII Legislatura por el periodo 2015-2018

Senadora de la República de la LXIV Legislatura en el 2018.

“No me mueve una ambición personal; me mueve el deseo del cambio y como representante de los sueños y aspiraciones de millones de mexiquenses que anhelan un cambio y lo haremos siguiendo las propuestas que las y los mexiquenses nos han dicho y hecho llegar por escrito y a través de los medios electrónicos y que a partir del 16 de septiembre se transformarán en nuestro plan de gobierno” aseveró Delfina Gómez.

Foto: Facebook Delfina Gómez Álvarez

Dando clic aquí se pueden ver las propuestas de la candidata así como su historia profesional y su propuesta en materia de género para cambiar a la entidad.

“Quiero ser gobernadora del Estado de México, para lograr un mejor nivel de vida para las y los mexiquenses. Para que vivan en paz, con oportunidades, con tranquilidad y con acceso a la salud digna, y cuenten con empleos bien remunerados; porque mi aspiración está cimentada sobre el amor al pueblo y amor con amor se paga”, declaró Delfina Gómez.

Coahuila

Armando Guadiana

Armando Guadiana Tijerina es el candidato de Morena que contenderá en las urnas para ser gobernador del estado de Coahuila este domingo, en las últimas horas el Partido del Trabajo también le mostró su respaldo.

Foto: Facebook Armando Guadiana

Armando Guadiana fungió anteriormente como:

Director General en Catastro del Estado de Coahuila de 1971 a 1973

Diputado Local por el X Distrito de Coahuila en la Región Carbonífera del año 1973- 1976

Miembro activo del PRI, hasta que en 2012 se unió a Morena

Candidato de Morena a alcalde de Saltillo en 2021

Actualmente es senador con licencia

“Quiero encabezar un gobierno transformador que combatirá la desigualdad, la pobreza, la injusticia; será una administración que termine con la corrupción e inicie una nueva etapa de prosperidad”, destaca Armando Guadiana.

Foto: Facebook Armando Guadiana

Para revisar la trayectoria profesional y académica así como las propuestas del político de 77 años puedes dar clic aquí.

“El poder ejecutivo debe transformar su manera de trabajar y sobre todo debe adecuarse a las necesidades de los ciudadanos otorgándoles los mejores servicios de atención”, puntualizó Armando Guadiana.

Ricardo Mejía Berdeja

Ricardo Mejía fue designado candidato al gobierno de Coahuila representando al Partido del Trabajo; sin embargo, en las ultimas horas el partido anunció que respaldarían a Armando Guadiana para dar continuidad al proyecto del Ejecutivo. Al respecto Mejía respondió que no se bajaría de la contienda.

Foto: Facebook Ricardo Mejia Berdeja

Trayectoria política de Ricardo Mejía:

1999 Precandidato del PRD a Gobernador de Coahuila.

2006 Coordinador de las Redes Ciudadanas de apoyo a AMLO.

Participó en la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral contra AMLO.

Subsecretario del Trabajo y Coordinador del Gobierno legítimo en Coahuila.

2012 Representante ante el INE para impugnar la elección presidencial.

Diputado Federal y principal opositor de las reformas estructurales del Pacto por México.

2018 Miembro del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jefe de Oficina del Secretariado de Seguridad.

2019-2023 Subsecretario de Seguridad Pública Federal

Foto: Facebook Ricardo Mejia Berdeja

Para conocer más sobre sus propuestas puedes dar clic aquí.

"Es mi convicción que ha llegado el momento de que la Cuarta Transformación llegue a Coahuila. Construir un proyecto ganador, honesto e integrador, un auténtico proyecto de la 4T", sostuvo Ricardo Mejía.

Manolo Jiménez Salinas

Manolo Jiménez es la apuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) para gobernar Coahuila.

Foto: Facebook Manolo Jiménez

El político de 38 años ha tenido varios cargos en el gobierno:

2022 Execretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.

2017 alcalde de Saltillo.

2019 primer alcalde reelecto de Saltillo.

2011 fue electo como diputado local por el PRI en la LIX Legislatura de Coahuila.

2009 a 2010? fue regidor.

2008 representante de la colonia Brisas Poniente de Saltillo.

“El 4 de junio vamos a salir a votar, para defender la seguridad, estabilidad y el presente y futuro de nuestras familias. En las manos de los coahuilenses está reafirmar esto que tanto hemos trabajado durante años, la opción del gobierno más ciudadano en la historia de Coahuila”, acotó Manolo Jiménez.

Foto: Facebook Manolo Jiménez

"Este cuatro de junio con este gran equipo hay que salir con todo y ese día el amor le va a ganar al odio, el trabajo le va a ganar a la grilla, la verdad le va a ganar a las mentiras, los resultados a las ocurrencias, el presente y el futuro de nuestros hijos le va a ganar a todo porque es lo más importante que tenemos en la vida, por eso vamos todos juntos a seguir construyendo la grandeza de esta tierra bendita", sentenció Manolo Jiménez.

Lenin Pérez

Lenin Pérez de 56 años fue elegido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para contender por la gubernatura de Coahuila, pero el partido anunció hace pocos días que declinarían a favor de Armando Guadiana. Lenin Pérez aseveró que el seguiría peleando por la gubernatura.

Foto: Facebook Lenin Perez Rivera

Lenin Pérez se ha desempeñado como:

Diputado federal.

Fundó el partido de la Unidad Democrática de Coahuila en 2003.

Diputado local en dos ocasiones, de 2003 a 2005 y de 2012 a 2014.

Presidente municipal de Acuña, Coahuila. La primera vez fue de 2006 a 2009, luego de 2010 a 2012 y de 2014 a 2017.

Foto: Facebook Lenin Perez Rivera

“A mí no me asustan estas adversidades, siempre he enfrentado el sistema y les he ganado, no soy nuevo en esto, no me van a doblar, no voy a declinar y se los digo a la cara. Por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, dijo Lenin Pérez.