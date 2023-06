Empresarios del CCEM piden un plan de inversión en el Edomex para evitar la polarización tras las elecciones

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) hicieron un llamado a los actores políticos y las autoridades federales, estatales y municipales, a evitar disturbios y violencia durante la jornada electoral del próximo 4 de junio para elegir gobernador en la el Edomex, así como los días posteriores; con un plan de prevención ante la posible inconformidad de resultados.

Laura González, presidenta del organismo, señaló que existe el riesgo de polarización entre los actores políticos, si los resultados de la elección se cierran, lo que podría generar disturbios en afectación de la ciudadanía y la actividad económica del Edomex.

En conferencia de prensa destacó que hasta al momento no existe una señal, ni un foco rojo de violencia en el proceso electoral; “pero la lógica indica que puede haberlos”.

Dijo que resulta preocupante que, a menos 15 días de la elección, no se haya dado a conocer un plan de acciones preventivas.

“Lo que tememos es que no haya planes de prevención de violencia. No tenemos alguna señal o amenaza de que algo así vaya a ocurrir. Pero, queremos, es que las personas tengan libertad para que acudir a votar a todos los rincones del Estado de México, es algo que la autoridad electoral, ya tiene previsto”.

“Nos preocupa que se den a conocer los planes de prevención, en caso de que el día de la jornada o posterior se lleguen a dar algunos disturbios por inconformidades, siempre que una elección se cierra, provoca malestar en algunos, lo que no queremos es violencia y queremos estar preparados para todo”.

En tanto, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en el Edomex, señaló que hasta el momento el proceso electoral se ha desarrollado en tranquilidad; pero que existen riesgos de disturbio, de los cuales, no solo serán responsables las autoridades de seguridad municipal, estatal y federal, también los actores políticos.

Destacó que la Secretaría General de Gobierno del Edomex ha anunciado que está coordinando los trabajos de seguridad con las autoridades federales y municipales para el 4 de junio; y hasta el momento las candidatas y su equipo de trabajo han tenido garantizado este tema.

“Sin embargo, el día de las elecciones, las emociones que puedan traer alguna alteración de paz, es responsabilidad en principio de los actores políticos”.

“Ellos se deben a nosotros como ciudadanos, a no generarnos problemas, somos quienes recibiremos el costo de cualquier alteración a la paz. Nos preocupan los actores políticos, son los primeros que podrían incitar a generar violencia”.

Destacó que cualquier político que no respete los caminos legales marcados por los tribunales electorales, no estará en condiciones de gobernar.

En tanto, Juan Felipe Chemor vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el Valle de Toluca, dijo que el exhorto es que las diferentes expresiones políticas se manejen en un ambiente de paz y sin confrontación, para que los mexiquenses salgan a votar con tranquilidad.

DRV