¿Quién es Mariana Ímaz, hija de Claudia Sheinbaum?

En "Claudia: El Documental", la Dra. Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, ha dado a conocer un poco más de su vida personal, en el filme aparecen sus hijos, Rodrigo y Mariana.

“Yo me acuerdo mucho, justo en las mañanas, que mi hermano ya iba en la secundaria y yo todavía estaba en la primaria, yo entraba a las 8:30, entonces las mañanas era como: el desayuno, rápido, los tenis, la mochila; y recuerdo que me agarraba (mi mamá) dormida, envuelta en las cobijas, me echaba a la parte de atrás del coche, íbamos a dejar a mi hermano y luego ella y yo nos íbamos a desayunar”, cuenta Mariana Ímaz, en el documental de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, en su primer episodio del podcast “Sheinboom”, la ex jefa de Gobierno aprovechó para aclarar y desmentir una fake news que circulaba de que su hija había sido acreedora de una beca del Conacyt desde el 2016 gracias a las influencias de su familia. “Lo de la beca de mi hija (Mariana), imagínate que dijeron que era una beca especial que habíamos utilizado, cuando fue ella estudiante había conseguido una beca del Conacyt como cualquier otra persona y con el mismo valor que le dan a cualquier otra persona en el 2016 y obviamente uno dice no es cierto, es mentira”, aclaró la militante de Morena.

Claudia Sheinbaum y su hija Mariana. Foto: Captura de pantalla de YouTube.

¿Quién en Mariana Ímaz, hija de Claudia Sheinbaum?

Mariana Ímaz Sheinbaum estudió la licenciatura de Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, misma casa de estudios que su madre, la Dra. Sheinbaum. También tiene una maestría en teoría de la Literatura y y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona.

En 2016 inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz, mismos que concluyó en agosto de 2021.

Asimismo, impartió clases de Historiografía y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.