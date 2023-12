Claudia Sheinbaum desde Guerrero: "Acapulco va a estar de pie"

A más de un mes del impacto del Huracán Otis en las costas guerrerenses, la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el puerto de Acapulco va a estar de pie. En su visita a Zumpango, cabecera del municipio de Eduardo Neri, fue recibida con la tradicional porra "a la triki tri triki, ra, a la triki tri triki, ra, a la bio, a la bao, a la bim bom ba”.

Con los tradicionales sombreros calentanos, decenas de personas la esperaron. Una selfie, un abrazo, una petición, cada quien le externó sus palabras. El senador Félix Salgado la esperó y la saludó en el Lienzo Charro de Zumpango. En el templete ya la esperaban los "tigres", quienes forman parte de las tradiciones de Guerrero. Desde ahí aseguró que en las pasadas administraciones se manejaba de manera irregular el fondo para desastres.

"Decían que ya no hay el fondo de desastres, no pues cómo va a haber fondo de desastres, si se robaban la mitad. Hay recursos, lo que no hay es corrupción. Por eso Acapulco va a estar de pie, por el pueblo de Acapulco, por lo que representan las y los guerrerenses, y por el apoyo que está dando el Presidente de la República a Acapulco y Coyuca de Benítez", sostuvo.