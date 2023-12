Jalisco, uno de los dos estados que tiene MC, ¿está en peligro de perderlo?

Enrique Alfaro inició sus funciones como gobernador de Jalisco en 2018, el primer año en el que Movimiento Ciudadano llegó al Ejecutivo local del estado. Desde entonces, no han sido pocas las veces en las que el mandatario jalisciense ha estado involucrado en polémicas en torno a su administración.

Una de las más recientes es su disputa con la Universidad de Guadalajara, institución que exige aumentar su presupuesto asignado para el 2024, luego de que el gobernador haya solicitado al Congreso del Estado retirarles 140 millones de pesos, los cuales estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales.

Pese a las disyuntivas que han acontecido con el mandatario, los jaliscienses aún se inclinan por votar en favor de un militante de Movimiento Ciudadano, así lo indica la encuesta realizada por Poligrama en colaboración con El Heraldo de México, en donde se coloca a Pablo Lemus con un 34.4 por ciento de preferencia ante la pregunta detonante: "Si hoy fuera la elección de la gubernatura de Jalisco, ¿por cuál de los siguientes datos votaría?".

Te puede interesar:

Jalisco y la UdeG proponen reforma para garantizar educación superior a todos los ciudadanos del estado

Morena arrasaría en Jalisco si hoy fueran las elecciones

Enrique Alfaro cesa funciones como gobernador en 2024

FOTO: Especial

¿Quiénes son los prospectos para arrebatarle a MC la gubernatura de Jalisco?

No obstante, hay que recordar que aún faltan 6 meses para los comicios, por lo que las tendencias electorales pueden cambiar de rumbo. Además, en el mismo ejercicio de opinión se reveló que el 33 por ciento de los encuestados simpatiza con Morena, mientras que MC se encuentra debajo por 6 puntos porcentuales.

Aunado a esto, el morenista Carlos Lomelí se posicionó como el segundo perfil favorito para los jaliscienses, aunque posteriormente, en una exhaustiva sesión coordinada por Mario Delgado durante la madrugada del 12 de noviembre, se reveló que Claudia Delgadillo sería la coordinadora estatal para la gubernatura.

Claudia Delgadillo fue elegida como la coordinadora estatal de Jalisco

FOTO: Especial

Bajo este panorama, Morena ha cerrado filas para ingresar a sus elementos en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Igual que el resto de los coordinadores, Delgadillo ha reiterado su compromiso con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, a la vez que ha externado su simpatía con su alma máter la Universidad de Guadalajara, institución que ha tenido sus embates con Alfaro.

¿Qué polémicas ha tenido Enrique Alfaro como gobernador?

Ante la finalización de las funciones del Insabi, el IMSS propuso suplir al instituto con la implementación de su sistema de salud Bienestar, pese a que el estado no se había adherido a la modalidad. Sin embargo, el gobernador jalisciense aseguró que no permitiría dar paso a esta modificación, ya que externó que no pretende el "desmantelamiento" del sistema de salud. Este desacuerdo derivó en numerosas reacciones por parte de la ciudadanía y una amplia división de opiniones.

Enrique Alfaro atravesó distintas situaciones polémicas durante su mandato

FOTO: Especial

Aunado a esto, recientemente se compartió en redes sociales el momento en el que Enrique Alfaro y Dante Delgado, presidente del MC, dieron a conocer su reconciliación previo a la definición del proceso electoral del próximo año. Hay que recordar que ambos políticos iniciaron su conflicto tras las declaraciones del gobernador que externaban las intenciones de abandonar al partido naranja debido a la "centralización" de sus decisiones. Como respuesta, Delgado Rannauro aseguró que el partido estaba por encima de cualquier interés personal.

A finales de agosto de 2023 Alfaro volvió a dividir opiniones al decidir que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública sí se distribuirían en la entidad, y aseguró que el Gobierno del Estado estaba obligado a garantizar el material educativo, esto tras los señalamientos sobre los errores ortográficos y estructurales. Pese a lo anterior, apuntó que Jalisco tiene un proyecto sólido en materia de educación