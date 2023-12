"Sobre mi cadáver": Enrique Alfaro le dará la espalda al IMSS-Bienestar en Jalisco

"Sobre mi cadáver, mientras sea gobernador, nosotros no vamos a desmantelar el sistema de salud, ni se lo vamos a entregar ni al IMSS-Bienestar, ni al Insabi en su momento, ni jamás vamos a renunciar a nuestra función en materia de salud. Ya vimos lo que sucedió con el Insabi, no quiero decir lo que va a suceder con el IMSS-Bienestar, ya para qué me adelanto, lo que sí puedo decir es que mientras yo sea gobernador eso no va a pasar", sentenció Enrique Alfaro Ramírez.

Ante el modelo que plantea centralizar el sistema de salud en el país y el riesgo de no adherirse genere recortes en el presupuesto en este rubro para las entidades federativas que no se sumen a este modelo, el mandatario jalisciense añadió que hará valer los derechos del Estado.

El gobierno federal busca ampliar este programa a nivel nacional. FOTO: Cuartoscuro.

Mientras sea gobernador, Enrique Alfaro no permitirá el plan

"Vamos a defender a Jalisco e iremos hasta donde tengamos que ir para dejar en claro que no van a desmantelar nuestro sistema de salud. Imagínense nomás que estuviéramos en Jalisco como tienen prácticamente todo el país".

Finalmente adelantó que se tienen herramientas para defender esta decisión y no permitirá lo que denominó como "un atropello de la federación".

"En Jalisco se defiende el federalismo y quien quiera desmantelar nuestro sistema de salud o intentar desmantelar nuestro sistema educativo se va a topar con pared mientras yo sea gobernador".

¿En cuántos estados se firmó el acuerdo de IMSS-Bienestar?

A lo largo de 23 entidades se ha firmado el pacto para que los gobiernos locales den el control de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social a las autoridades federales.

De acuerdo con Zoé Robledo, su titular, este sistema ha permitido dar cobertura médica a 53.2 millones de personas a lo largo de todo el país. El funcionario además destacó que se 18 mil 914 millones de pesos para comprar equipamiento médico como parte de la renovación de los sistemas en las entidades.

Zoé Robledo ha destacado la necesidad de brindar más atención en estos puntos de salud. FOTO: Archivo.

¿Qué estados se niegan a unirse a IMSS-Bienestar?

Aguascalientes.

Chihuahua.

Coahuila.

Durango.

Guanajuato.

Jalisco.

Nuevo León.

Querétaro.

Yucatán.

