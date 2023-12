Del sueño político al olvido: estos son los partidos que han desaparecido en México

Generar capital político para obtener fortunas, luchar por una causa justa o buscar el poder como fin único han sido algunos de los motivos que han llevado a cientos de mexicanos a crear sus propios partidos políticos; sin embargo, la mayoría de ellos han terminado por evolucionar en otras fuerzas políticas o desaparecer en el tiempo.

Motivos de esto son varios, pero la mayoría de ellos han dejado de estar presente en el panorama nacional por la falta de apoyo de la ciudadanía, la hegemonía de otras fuerzas o inclusive por las agresiones y amenazas en contra de sus miembros.

El país cuenta con varias fuerzas que son herederas de los valores y concepciones de lo que debía ser el país de hace décadas. FOTO: Archivo.

¿Qué se necesita para crear un partido político?

La Ley General de Partidos Políticos indica que una vez que se lleve a cabo una elección presidencial, los interesados en formar este tipo de grupo deberán notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su intención en enero del próximo año.

En esta solicitud se debe entregar el nombre de la organización, el nombre preliminar del partido, así como diversos documentos que comprueben la legalidad, domicilio, registro de propiedad, así como estructura orgánica de esta asociación.

Hay tres requisitos para formar un partido político

Tener asambleas en al menos 20 estados en 200 distritos electorales.

Contar con al menos tres mil afiliados por cada entidad donde se hicieron estas reuniones o 300 por cada distrito.

Está prohibido que en estas asambleas participen organizaciones gremiales.

Actualmente Morena es la fuerza de representación más fuerte en el país. FOTO: Archivo.

Estos son los partidos políticos mexicanos que desaparecieron

Partido Liberal (1822-1911)

Durante casi 100 años, el Partido Liberal fue la fuerza política más importante de México. En sus filas militaron personajes de la talla de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Benito Juárez.

Fue una de las fuerzas políticas más importantes de México. Con casi un siglo de vida, esta fuerza política fue una de las más importantes en los primeros años de la nación independiente.

Partido del Águila Negra (1823-1826)

Este grupo político se formó para crear contrapesos en la política mexicana. Uno de sus fundamentos era actuar en contra del dominio que los españoles habían tenido sobre los mexicanos a lo largo de los años.

Llegó a su fin gracias al contexto internacional, el cual apuntó a que el gobierno ibérico dejó de ver a México como una de las colonias que podía retomar.

Partido Conservador (1849-1867)

Con más de dos décadas de operaciones, el Partido Conservador se convirtió en una de las fuerzas políticas más relevantes después de la independencia de México.

Aunque no se consolidó como un grupo político formal, sí buscaba llegar a la ciudadanía y dedicarse a mantener los valores que regían a la Iglesia católica en el México recién formado.

Partido Republicano Progresista (1871-1876)

Este grupo tenía la intención de convertirse en un brazo que permitiera a Sebastián Lerdo de Tejada llegar al control del país.

Partido Liberal Mexicano (1906-1927)

Fundado por varias figuras relevantes de la política mexicana, este grupo tuvo entre sus filas a los hermanos Flores Magón. Dentro de este grupo se manejaron algunas de las primeras génesis de la Revolución Mexicana.

Algunos de sus integrantes estuvieron dentro de las huelgas que se realizaron en Cananea y Río Blanco con la explotación que se ejercía en contra de los trabajadores obreros, durante el gobierno de Porfirio Díaz.

Partido Nacional Antirreeleccionista (1909-1911)

Esta asociación buscó conformarse como una de las fuerzas políticas que lucharía en las elecciones de 1910. El partido logró llegar a las urnas, pero fue víctima de un fraude electoral por parte del gobierno de Díaz. Al final, su candidato, Francisco I. Madero, fue reconocido como el líder de la República Mexicana tras la renuncia del dictador.

Partido Católico Nacional (1911-1914)

Bajo el lema “Dios, Patria y Libertad” se fundó en 1911 se fundó el grupo político que buscaba la instauración de un Estado religioso, pero respetuoso de las libertades y en contra de la reelección en México.

Partido Constitucional Progresista (1911-1913)

Este grupo buscaba la protección de la Constitución de 1857 tras la llegada de Francisco I. Madero al poder. Obtuvo la mayoría en el Congreso, pero tras la renuncia y asesinato del presidente, se separa, aunque sus miembros juegan un papel relevante en la política nacional.

Es el sucesor del Partido Nacional Antirreeleccionista y sus integrantes fueron parte fundamental para la construcción dela Carta Magna en 1917, la cual sigue vigente hoy más de 100 años después.

Partido Liberal Constitucionalista (1916-1924)

Este partido se formó como una corriente que ideológicamente buscaba mantener los ideales maderistas; no obstante, nombró a Venustiano Carranza como su candidato presidencial para 1918. No obstante, en 1919 decide colocar a Álvaro Obregón en este puesto.

Una vez que Obregón tomó el poder, nombró a varios de sus miembros como parte de su gobierno, pero al final no respetó los acuerdos que se establecieron, lo cual llevó a un choque que terminó por dividir a sus integrantes y además llevarlo a su desaparición.

Partido Comunista Mexicano (1919-1981)

Uno de los partidos más longevos en la historia de México fue el Partido Comunista Mexicano, el cual tuvo 62 años de existencia. Este tuvo varias etapas en las que tuvo que operar en la clandestinidad por la persecución del Estado. Su objetivo estuvo ligado a la lucha del sector laboral.

Desapareció tras unirse a varias fuerzas políticas, entre ellas el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular. Esta nueva institución llevó por nombre Partido Socialista Unificado de México. Al final se convirtió en el Partido Mexicano Socialista.

Tras la disidencia del PRI por parte de diversos políticos y de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el partido se unió al Partido de la Revolución Democrática.

Partido Laborista Mexicano (1919-1940)

La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) creó este órgano como una forma de tener presencia en la vida política del país. El sindicato más poderoso del país en este entonces logró colocar en el poder a Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y a Emilio Portes Gil.

Las últimas elecciones en las que participó este grupo fue en 1940; sin embargo, no pudo ganar ante el dominio del PNR, el cual se convirtió en el partido oficial del país.

Partido Nacional Agrarista (1920-1929)

Esta fuerza política tuvo el objetivo de consumar las ideas de Emiliano Zapata a fin de que se diera una reforma agraria en el país. Tuvo diversos diálogos con el gobierno de Obregón para implementar algunos de los objetivos que tenía previstos. A cambio, el mandatario usó a este grupo para poder actuar en contra de al Partido Liberal Constitucionalista.

Después del asesinato del "Manco de Celaya", este grupo cayó en desgracia, debido a que se encontró ante una administración encabezada por Plutarco Elias Calles, quien les pidió sometimiento. Ante esta negativa, desapareció de la esfera pública.

Partido Fascista Mexicano (1922-1924)

El periodista Gustavo Sáenz de Sicilia inició este movimiento en 1922. buscaba replicar el modelo de la Italia conservadora y era una respuesta directa a los valores de la Revolución en el país. Se oponía a todo lo que tuviera que ver con la repartición de tierras, la reforma agraria y a cualquier cambio social que no tuviera como foco único la conservación del Estado, la propiedad privada y los valores ligados a la derecha mexicana de entonces.

Duró solamente dos años, pero sus intereses siguieron vigentes en la Confederación de la Clase Media, el cual además tenía una inclinación meramente católica que estaba en contra del Cardenismo. Posteriormente se conviritó en la Unión Nacional Sinarquista, una asociación de ultraderecha.

Partido Nacional Revolucionario (1929-1938)

Aunque en su historia solamente tuvo nueve años de actividad, se convirtió en la fuerza político más grande de México tras varias metamorfosis. De 1938 a 1946 se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue un brazo abierto del gobierno durante décadas para tener el control de la clase política a través de un partido de Estado. No perdió su fuerza sino hasta las elecciones de 2021, tras las cuales logró conservar solamente dos de sus gubernaturas.

Es considerada cuan y escuela de gran parte de los funcionarios mexicanos de antaño. En este grupo se formaron figuras como Lázaro Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Plutarco Elias Calles, Miguel Alemán Valdés, Miguel de la Madrid, entre muchos otros más.

Partido Revolucionario de Unificación Nacional (19391940)

Este partido tuvo el fin inicial de apoyar los esfuerzos del general Juan Andreu Almazán para postularlo a la Presidencia. Esta fuerza tenía como fuerza contraria al gobierno de Lázaro Cárdenas y unía a la derecha moderada del país.

Algunos de los políticos dentro del Partido de la Revolución Mexicana se unieron al militar, pero al final solamente se logró el 5.7 por ciento de los votos y detrás de los comicios quedó una ola de violencia y presuntos fraudes electorales.

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (1945-1954)

Fue un grupo de representación abiertamente de izquierda que buscaba el socialismo en el país. En sus filas estuvieron personajes de la historia que se oponían a las decisiones tomadas por Cárdenas. En sus filas estuvieron figuras como Francisco J. Múgica y varios revolucionarios, así como seguidores de Emiliano Zapata. Al final el gobierno le retiró el registro y sus miembros se dividieron.

Partido Fuerza Popular (1945-1948)

Bajo el mando de la Unión Nacional Sinarquista, una asociación de extrema derecha que buscaba replicar lo aplicado en las dictaduras europeas, surgió el Partido Fuerza Popular.

Tenía un corte ultranacionalista y católico. Perdió su registro cuando sus miembros comenzaron a hacer manifestaciones que el gobierno consideró peligrosas para el orden público.

Partido Popular (1948-1960)

Inició como una forma de representar a los trabajadores mexicanos, pero al final se convirtió en una fuerza política que se centraba en manifestar una postura abiertamente socialista.

En 1960 fue cuando este cambio lo lleva a convertirse, aunque 17 años después formalizó esta tendencia al convertirse en el Partido Comunista Mexicano. Como candidatos a la presidencia tuvo a Vicente Lombardo Toledano y a Adolfo López Mateos, quienes no pudieron ganar abanderados de esta fuerza.

Partido Nacionalista Mexicano (1951-1961)

En sus inicios se llamó Partido Social Cristiano y tenía una obvia inclinación religiosa y nacionalista. Buscó ser la oposición al PRI y buscaba que se revocaran los artículos que evitaban que la Iglesia católica tuviera más control sobre la vida pública del país. En las elecciones de 1952 postuló a Adolfo Ruiz Cortines y en 1958 a Adolfo López Mateos. No logró arrebatarle el control a la fuerza oficialista.

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (1954-2000)

Con 46 años de existencia, esta fuerza política fue creado por excombatientes de la Revolución Mexicana. Se convirtió en un brazo del gobierno para simular la competencia en las urnas y a la vez mantener a los políticos que no tenían un lugar en el partido oficial, el PRI.

En el año 2000 decidió lanzar a Porfirio Muñoz Ledo a la Presidencia, pero al final declinó por Vicente Fox, abanderado del PAN. Esto ocasionó que su candidato renunciara a su candidatura. Al no nombrar a ningún otro aspirante, perdió su registro.

Partido Popular Socialista (1960-1997)

En 1960, Vicente Lombardo Toledano, fundó este organismo de representación popular. Este grupo buscó reunir a toda la izquierda dentro de una sola fuerza. No obstante, con el tiempo se convirtió en uno de los brazos del PRI, partido con el cual lanzó a Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y a Miguel de la Madrid Hurtado.

En cuanto a los aspirantes que eligió sin el PRI se encuentran Vicente Lombardo Toledano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Marcela Lombardo Otero, con quienes perdió en las urnas. En 1997 se cambió el nombre por Partido Popular Socialista de México.

Partido Mexicano de los Trabajadores (1974-1987)

Políticos y militantes provenientes del movimiento estudiantil de 1968. Se formó a través del Comité Nacional de Auscultación y Organización (CNAO) y en sus filas estuvieron personajes como Octavio Paz y Valentín Campa. Durante sus primeros años sobrevivió gracias a la colaboración entre sus miembros, así como actores sociales y culturales.

No obstante, en 1987 decidió unirse a diversos organismos de izquierda con el fin de poder crear una nueva fuerza política. Como resultado se dio el Partido Mexicano Socialista, el cual después cedió todos sus recursos al Partido de la Revolución Democrática.

Partido Demócrata Mexicano19751997

Con tintes nacionalistas y católicos, este grupo nació en 1975 tuvo 22 años de vida. En sus estatutos hablaba de la necesidad de mantener la democracia, el humanismo y el diálogo para alcanzar un mejor país. Perdió su registro en 1996 por la baja votación que registró, pero volvió al juego en 1997, donde el resultado en las urnas tampoco le favoreció y terminó dejando de existir.

Partido Socialista de los Trabajadores (1975-1987)

12 años existió en México este grupo político. En su último año se convirtió en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y se unió a las fuerzas que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas rumbo a las elecciones de 1988 y sobrevivió hasta 1997.

En 1997 se cambió el nombre a Partido Cardenista cuando lanzó a Pedro Ferriz Santa Cruz como su candidato para el Gobierno del entonces Distrito Federal, pero la baja cantidad de votos le hizo perder el registro.

Partido Revolucionario de los Trabajadores (1979-1991)

Con fundamentos trotskistas, este grupo político perdió su registro en 1991, pero continúa con sus actividades fuera de la política encabezado principalmente por alumnos, egresados y maestros de la UNAM. En 1982 intentó ganar las elecciones presidenciales con Rosario Ibarra de Piedra como candidata.

En esos comicios perdió su registro ante la falta de sufragios por parte de la población mexicana. Actualmente sus militantes forman parte también del Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, un grupo que busca convertirse en partido oficial.

Partido Social Demócrata (1981-1982)

Con solo un año de duración este organismo político fue fundado en 1981 por Manuel Moreno Sánchez, un priista que había dejado el partido. Solamente pudo ir a las urnas en 1982, pero no reunió los votos suficientes para garantizar su permanencia en la vida política del país.

Partido Socialista Unificado de México (1981-1987)

Fue creado como una estrategia para mantener a la izquierda formada en una sola entidad. Tuvo una vida de seis años en la política mexicana y fue liderado por figuras como José Woldenberg, Amalia García, Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Como ha ocurrido históricamente con las fuerzas de esta postura política, desapareció al unirse a otros grupos como el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Mexicano Socialista.

Partido Mexicano Socialista (1987-1989)

Fue el último intento de la izquierda por aglutinarse en un solo movimiento antes de conjuntarse en el Partido de la Revolución Democrática. En sus filas estuvieron los militantes del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Patriótico Revolucionario, Unión de Izquierda Comunista y el Movimiento Revolucionario del Pueblo.

En 1989 con la creación del PRD, esta fuerza dejó de existir junto con muchas para dar pie al grupo que actualmente está en los puestos más bajos en cuanto a la representación popular.

Partido Alianza Social (1998-2003)

Este grupo es uno de los primeros en el país que buscó no tener una definición política más que el humanismo. Sus dirigentes y estatutos destacaban que lo importante era la sociedad, no la postura ideológica que tuvieran los grupos de representación.

Jamás tuvo un candidato propio a la Presidencia, así que se sumó a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el año 2000, lo cual tuvo como resultado que conservara el registro y ganara dos diputaciones; no obstante, en 2003 no logró el dos por ciento necesarios para continuar con vida.

Partido de la Sociedad Nacionalista (1998-2003)

Fue una de las fórmulas que acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña del año 2000. Al final de esas elecciones, obtuvo tres diputaciones federales y pudo mantenerse hasta 2003, cuando llegaron las elecciones legislativas en las que perdió el registro al no poder tener la minoría de votos necesarios.

Democracia Social (1999-2000)

Solo tuvo un año de duración. Nombró a Gilberto Rincón Gallardo como su abanderado a la Presidencia, pero no pudo ganar ni el dos por ciento de los sufragios en los comicios del año 2000, lo cual lo llevó a perder su registro.

Convergencia (1999-2011)

Detrás de este grupo estuvieron la sociedad civil y algunos actores políticos pertenecientes al PRI y al Partido Acción Nacional. Su primera dirigencia estuvo a cargo de Dante Delgado. En 2009 fue parte de la coalición que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas para llegar a los Pinos y 2006 se sumó al PT y al PRD para formar el Frente Amplio Progresista para tratar de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Su vida dentro de la vida política llegó hasta 2011, cuando se convirtió en Movimiento Ciudadano, partido que tuvo un cambio de logo y que actualmente lidera en Jalisco y en Nuevo León.

Partido de Centro Democrático (1999-2000)

Otro de los partidos que duró únicamente un año fue el Partido Centro Democrático, el cual fue fundado por Manuel Camacho Solís, un expriista que buscó llegar a las urnas como abanderado de su propia fuerza política y al final terminó como el peor posicionado en los comicios en el que se llevó el triunfo Vicente Fox.

México Posible (2002-2003)

La única acción que logró esta fuerza dirigida por Patricia Mercado fue llegar a las elecciones legislativas de 2003 y no generar al menos el dos por ciento de los votos necesarios.

Partido Fuerza Ciudadana (2002-2003)

Con la llegada del nuevo milenio fueron varios los integrantes de la clase política que buscaron crear algún partido político. De este tipo de iniciativas nació el Partido Fuerza Ciudadana. Al igual que varios de los grupos que se generaron para las elecciones legislativas de 2003, perdió su registro por falta de sufragios. Obtuvo algunos presidentes municipales en Sonora.

Partido Liberal Mexicano (2002-2003)

Este grupo revivió el nombre que tuvo la asociación fundada por Ricardo Flores Magón en 1906. Buscaba ser una continuación de los valores ideados por los mexicanos que encabezaron el primer partido mayoritario, pero al final no tuvo ni siquiera el dos por ciento de los votos. Esta situación lo llevó a quedarse en el olvido.

Partido Socialdemócrata (2005-2009)

Esta fuerza de representación popular nace a partir de ideales como la protección de los derechos de la comunidad LGBT, la legalización de las drogas, así como del aborto y la lucha a favor de las energías limpias. En 2007 cambió su nombre a Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, pero desapareció en 2009 tras no poder alcanzar el mínimo de sufragios.

Nueva Alianza (2005-2018)

Tres elecciones, de las cuales la última participó en coalición del PRI, llevaron a Nueva Alianza a. ser una de las fuerzas con mayor potencial en México. Su punto álgido fue cuando lanzó a Gabriel Quadri de la Torre a la campaña residencial de 2012. En ese entonces reunió un millón 146 mil 85 votos.

En su primera campaña dando tutela a Roberto Campa logró quedarse en la cuarta posición del electorado y en 2018, cuando abanderó a José Antonio Meade, se quedó en el tercer lugar gracias a la coalición. No obstante, no logró el tres por ciento de los votos, lo cual terminó por terminar con su registro nacional.

Partido Humanista (2014-2015)

Con solo el 2.1453 por ciento de los votos la fuerza Humanista no pudo continuar con la lucha que inició en 2014, cuando se hizo su registro. Actualmente solo conserva su estatus como partido en Baja California Sur y Morelos.

Partido Encuentro Social (2014-2018)

Este partido fue uno de los aliados de Morena y del Partido del Trabajo para las elecciones de 2018; pese a que incluso su candidato Cuauhtémoc Blanco llegó a ganar la gubernatura de Morelos, el grupo no pudo reunir el mínimo de tres por ciento en los sufragios necesarios para seguir existiendo.

En Baja California se convirtió en Transformemos; en Jalisco se volvió Somos, mientras que en Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Chihuahua conservó su nombre.

Partido Encuentro Solidario (2020-2021)

Esta asociación tenía como fin el aglutinar una postura de derecha y a los grupos afines al catolicismo en un mismo grupo de representación popular. Se considera el sucesor de Encuentro Social.

Pese a que este órgano de representación buscó mejorar su resultado en el pasado, no hubo forma de que alcanzara el mínimo de sufragios en la elección de 2021, lo cual culminó con la cancelación de su registro.

Redes Sociales Progresistas (2020-2021)

El partido fundado el 19 de enero de 2021 como una asociación civil logró conformarse convertirse en un partido político en 2020. Desde entonces, sus miembros se dedicaron a difundir la plataforma de gobierno que pretendían implementar en el país.

Pese a que estuvo en las boletas electorales, RSP no pudo mantener su documentación por no poder llegar a la meta de tres por ciento de los votos federales. No obstante, este grupo conservó su registro en los siguientes estados Chiapas:? Durango,? Morelos, ? Nayarit y Tlaxcala.

Fuerza por México (2020-2021)

El partido desapareció sin ninguna gloria a nivel federal. FOTO: Archivo.

Gerardo Islas Maldonado, antiguo integrante de Nueva Alianza fundó este grupo político que solamente tuvo un año de vida. Si bien se fundó como una asociación civil en 2019 y obtuvo su registro en 2020, en las elecciones federales de 2021, no obtuvo el tres por ciento de los votos, principal requisito para seguir operando.

No obstante, conserva su registro en los siguientes estados: Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.