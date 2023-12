Claudia Sheinbaum concluye una semana más de precampaña junto a poco más de 60 mil personas

En su quinta semana de recorridos por toda la República Mexicana como precandidata a la presidencia por la colación “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, llevó un mensaje a favor de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación a poco más de 60 mil personas de cuatro estados y la Ciudad de México

Fue ante 20 mil militantes de la capital del país en las alcaldías Cuajimalpa e Iztacalco, donde Sheinbaum Pardo puntualizó que en la 4T los compromisos se cumplen gracias a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Así mismo Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con 5 mil militantes y simpatizantes de Matehuala, San Luis Potosí, mientras que en Tamaulipas, en los municipios de Ciudad Victoria y Ciudad Madero la precandidata llevó el mensaje a favor de la 4T ante 10 mil 500 personas.

Continuando con su recorrido por lo largo y ancho de México, Sheinbaum Pardo llegó a la zona noroeste del país en Baja California Sur, dónde se reunió con 10 mil personas en Los Cabos y La Paz y finalmente en Baja California la precandidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) culminó su quinta semana de precampaña junto a 15 mil personas del municipio de Rosarito.

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la Presidencia de la República, como parte de su recorrido a lo largo del país rumbo a 2024.

Con esto, la exlíder de la CDMX regresa a sus actividades en este día 37 de actividades en el país para difundir u imagen ante la militancia del partido guinda. El miércoles, la doctora en Física estará en el estado de Campeche y el jueves visita Yucatán.

La exmandataria capitalina busca convertirse en la próxima presidenta del país. FOTO: Morena

¿Dónde estará Claudia Sheinbaum hoy 26 de diciembre?

De acuerdo con la agenda de la abanderada de Morena, tendrá una audiencia pública en el Parque del Mestizaje, ubicado en Prolongación Misterios sin número, en la colonia Santa Isabel Tola, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México a las 16:00 horas.

En el evento también participará Clara Brugada, aspirante morenista a la jefatura de Gobierno de la capital. Se prevé que ambas hablen de los alcances que ha tenido la coalición de la izquierda en la CDMX.

Clara Brugada también estará presente en el evento. FOTO: Morena.

¿Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Año nuevo?

Sheinbaum tendrá dos pausas más en sus actos públicos los días 31 de diciembre y 1 de enero, fechas que son utilizadas en el país para festejar el Año nuevo.

No obstante, el próximo podcast de la exmandataria capitalina podría salir el lunes y además se estima que lance un mensaje de buenos deseos para los mexicanos durante la fecha.