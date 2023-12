La Palomilla, el equipo de Claudia Sheinbaum, protagoniza el más reciente podcast de Sheinboom

En un nuevo capítulo del Sheinboom, podcast de la precandidata única a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, su equipo de trabajo compartió las experiencias que han vivido en los últimos meses.

Bautizados como La Palomilla, Paulina Silva, coordinadora de comunicación; Mauro Rojas, atención a prensa; Házel Cárdenas y Gabriel Monroy, fotógrafos; Paulina Rodrígurez y Oliver Ayala, editores de video; y Dafne Rendón, encargada de los Tiktoks, contaron lo vivido.

Contaron anécdotas sobre su trabajo. FOTO: Sheinboom

Compartieron anécdotas sobre el recorrido de la precandidata de Morena

“Es un equipazo, la verdad, y de muchos compañeros de mucha convicción y gusto por lo que estamos haciendo”, describió la precandidata. En la conversación, Sheinbaum les preguntó las anécdotas vividas y cómo han vivido el proceso.

“Siempre es muy divertido ver a la doctora brincar del escenario, porque se desespera muchísimo no llegar a la gente, esa energía que tiene al finalizar a los eventos que va, no importa cuánto mide el escenario”, dijo Házel.

Recordaron la anécdota cuando en un panel con medios de comunicación en Jilotepec, Estado de México, donde hubo una reverberación con el equipo de sonido. Hay un video donde muestra la reacción, entre ellas Sheinbaum tomando la pierna del Vocero Gerardo Fernández Noroña.

También recordaron cuando se hizo la visita a Cheranástico, en Michoacán, comunidad donde la precandidata hizo sus prácticas para su tesis de licenciatura.

Hablaron de los pormenores en sus recorridos. FOTO: Sheinboom

Es un equipo unido y de gran resistencia

Sheinbaum les preguntó qué les dicen en su casa por ausentarse tanto y fue Dafne, quien es la más pequeña del grupo con 21 años de edad, quien explicó qué ocurre en su caso.

“Al principio sí se estresaban mucho, porque no sabían dónde estaba ni nada, aparte a mí se me va la onda y no les mandaba mensaje”, platicó la encargada de los Tiktoks. Gabriel Monroy le preguntó sobre las decenas de cartas le entregan en las distintas partes del país.

“Hay solicitudes de gestiones que piden las personas, lo que hacemos es que tengo un equipo aquí de otras tres compañeras que están revisando, porque a veces no me da tiempo de leerlas todas, revisan y por ejemplo: si es una gestión con un municipio, le hablamos por teléfono para decirles ‘nos solicitaron esto’”, respondió Sheinbaum.