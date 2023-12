Sandra Cuevas buscará crear su propio partido político: "Mi ventaja es que yo no tengo máscaras"

En su búsqueda por permanecer en la vida pública de la capital, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, adelantó que a mediados de enero presentará su organización social, con miras a convertirse en un partido político. Además, afirmó que en el panorama actual hay múltiples intereses personales que ponen en riesgo el bienestar de la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa convocada por la edil para anunciar sus planes a futuro, la alcaldesa especificó que será el próximo 15 de enero cuando presente su proyecto de organización política, mientras que el 22 del mismo mes definirá su rumbo con miras a las elecciones del 2024.

En su mensaje, Cuevas Nieves adelantó que ya está trabajando con otra persona para encabezar dicha asociación, en la cual se buscan perfiles jóvenes y trabajadores. No obstante, también mencionó que evaluará la posibilidad de una diputación federal, la reelección o algún cargo en el gobierno de la Ciudad de México, propuestas que le han ofrecido los dirigentes de diversos partidos.

“Vamos a medir fuerzas y vamos a demostrar quién es quién. Yo llegué sola y he continuado mi camino sola. (…) Mi gran ventaja es que yo no tengo máscaras, es que soy auténtica y no me van a encontrar cuentas en el banco ni casas. Ningún actor político me va a decir qué hacer”, explicó.

Sandra Cuevas piensa en la reelección como alcaldesa de Cuauhtémoc

Morena, el único partido al que no se sumaría

En ese sentido, la funcionaria reiteró que Morena sería el único partido al que no se sumaría, por lo que también descartó unirse al proyecto del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aunque refrendó su respeto a su ideología política. Respecto a sus demás tareas en agenda, la alcaldesa mencionó que a partir del 1 de enero arrancará el Operativo Diamante remasterizado, con el cual se busca prohibir los franeleros en la colonia Roma, Condesa, San Rafael y Doctores.

Asimismo, anunció que habrá tolerancia cero a los antros y bares que molesten a los vecinos y afirmó que se recuperará el espacio peatonal para el libre disfrute de la ciudadanía.

“Los que no dejen dormir a vecinos y vecinas van a ser clausurados. Es un aviso"

Aunado a ello, declaró que en caso de que se acumule la basura en tiraderos clandestinos por falta de organización de los vecinos, los encargados del servicio dejarán los residuos a la intemperie por un mes, con el fin de crear conciencia. “Se han implementado horarios y se ha aumentado la capacidad de los camiones, pero la población sigue sin atender (…) Si hay plagas que lo resuelvan”, sentenció.

La edil confió en que este 2024 será un gran año para la alcaldía y se propuso hacer de su gobierno un espacio menos polémico; además, adelantó que buscará crear el primer estadio de la alcaldía en el deportivo Cuauhtémoc, por lo que insistió en que aún hay muchas sorpresas para el siguiente año.

Aseguró que el 2024 será un gran año para la alcaldía Cuauhtémoc

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1986. Antes de dedicarse al servicio público fue empresaria y en su carrera política formó parte de la alianza de oposición en la Ciudad de México. Aunque por ahora puso en pausa su participación en dicha alianza.

Desde el 1 de octubre del 2021 se desempeña como alcaldesa de Cuauhtémoc, encargo que tendrá hasta el 30 de septiembre de 2024. Este puesto contempla una reelección inmediata y Cuevas ha reconocido que contempla ir a las urnas para conseguirla. La funcionaria local estudió Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México, además de una maestría y un doctorado otorgados del Centro Universitario de Estudios Jurídicos en Economía y Derecho.

