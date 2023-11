Sandra Cuevas implementará "Bloque Diamante": no dejará entrar a ningún político a la Cuauhtémoc

Esta tarde, Sandra Cuevas ofreció una conferencia de prensa en la que anunció la implementación “Bloque Diamante”, lo que significa que no dejarán pasar a ningún actor político. Asimismo, dijo que “pone en pausa” su relación con la alianza PAN-PRI-PRD en la CDMX, por los malos tratos y por la falta de palabra, principalmente, de los dirigentes locales de estos partidos.

En ese sentido, dejó en claro que no se unirá a Morena "por convicción", y de una vez apuntó que no tiene relación alguna con Ricardo Monreal. Agregó que si ha platicado con otros partidos políticos, incluso, dijo que se reunió con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, pero aún no ha tomado una decisión: “estamos platicando, platicando”, expuso. De igual forma, apuntó que aún no piensa en la reelección.

" A partir de hoy se inicia en la Cuauhtémoc el 'Bloque Diamante' que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras calles", dijo la alcaldesa apoyada de algunos vecinos de la demarcación.

Durante la conferencia de prensa, la alcaldesa dio una explicación y aclaró de una vez por todas los rumores que en las últimas semanas han girado en torno a su relación con el alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava. Aseguró que él ha sido la única persona que la ha apoyado desde que se convirtió en alcaldesa de Cuauhtémoc.

"Cuando empecé la contienda, era la nueva del grupo, la persona con la que no te quieres juntar porque no es como tú. Inició amistad porque era el único que me hablaba. No somos novios, hay un sentimiento, pero él su vida política y sus decisiones. Yo conozco quién es Rubalcava, las novias modelos, actrices hijas de políticos. Tengo los pies en la tierra, mis decisiones no las tomo basadas en emociones, ni mucho menos de amor, no me subestimen. Rubalcava que tome sus decisiones y Sandra que haga lo mismo", dijo.

