Xóchitl Gálvez: “El reto para 2024 será claudicar o innovar”

De gira por San Luis Potosí, la precandidata presidencial de la oposición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que en el 2024 solo hay dos opciones: claudicar o innovar, y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no deslindarse de su responsabilidad para atender los problemas como la extorsión.

“Hay de dos sopas: claudicar es conformarnos, claudicar es aceptar que siga la inseguridad, claudicar significa la mediocridad, ellos no quieren que crezcas, que salgas adelante, quieren que te conformes con lo poco que te dan; el otro proyecto es impulsar, innovar, ir hacia el futuro, es apoyar a las familias, a la clase media, al que trabaja, al que se levanta temprano a abrir su negocio, al que se esfuerza, por supuesto hay que apoyar a los que menos tienen, pero también a los que le chingan todo el día. Claudicar significa rendirse, claudicar significa dejar de luchar”, expresó.

La precandidata tuvo un encuentro con simpatizantes de la entidad. Foto: Pepe Alemán

Xóchitl Gálvez se pronunció respecto a los enfrentamientos en Edomex

Xóchitl Gálvez llamó a no aceptar lo dicho ayer por el presidente López Obrador de que la extorsión se resuelve entre todos y dijo que la masacre acontecida en Texcaltitlán, Estado de México se debió al cansancio de los agricultores porque la Familia Michoacana les quería cobrar 70 por ciento de su cosecha.

“Yo le digo desde aquí al presidente: para eso es usted el presidente, para eso es usted el comandante de las Fuerzas Armadas, le toca a usted resolver el problema de la extorsión, deje de abandonar a los mexicanos a sus suerte, deje de ser el jefe de campaña de su candidata y póngase a trabajar, porque los mexicanos ya se cansaron de tanta delincuencia, les digo desde aquí: Tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes, el coraje, el corazón y la cabeza para hacer una estrategia que proteja a las familias, basta del abandono a las familias, a las mujeres, a los agricultores”, enfatizó.

La precandidata opositora también criticó que la inversión del gobierno federal se concentre únicamente en el sureste mexicano con un mega obras como el Tren Maya que iba a costar 120 mil millones y está costando 500 mil millones, o la refinería de Dos Bocas que iba a costar 160 mil millones y está costando 400 mil millones.

Pidió innovar en vez de claudicar. Foto: Pepe Alemán

Xóchitl Gálvez se reúne con mujeres de San Luis Potosí

En su primer acto en la colonia Industrial Aviación, al norte de la capital potosina, donde encabezó un encuentro con mujeres, la precandidata presidencial se comprometió a que desde la Presidencia de la República serán prioridad en un pacto de apoyo mutuo con los hombres y trabajará para que ninguna mujer deje de estudiar por falta de recursos y que impulsará que haya piso parejo en materia de género, porque los programas sociales son valiosos pero insuficientes.

“Muchas mujeres no dejan la violencia porque no tienen dinero para salir adelante, no tienen un trabajo y les da miedo, por eso este proyecto está pensando y su sueño es hacer el Sistema Nacional de Cuidados, que haya estancias infantiles para que tengan a sus hijos seguros, que haya escuelas de tiempo completo para que no tengan miedo de dónde están sus hijos mientras trabajan, que haya apoyo para las que tienen hijos o familiares con discapacidad”, indicó.

Xóchitl Gálvez sobre falta de agua en SLP

En torno a la crisis hídrica que padece principalmente la Zona Metropolitana de la capital de San Luis Potosí, Gálvez se pronunció porque haya mayor inversión en infraestructura y que sea tratada el cien por ciento del agua residual para que sea de uso exclusivo del sector industrial y la potable sea destinada para los hogares, “pero para eso hay que entenderle y estos güeyes no le entienden, no han invertido dinero en el tratamiento de agua y no invierte la Conagua desde hace mucho tiempo en este tema”, espetó.